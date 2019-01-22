Олег Скрипка: Зеленский - президент? Я не верю, что он серьезно

- Олег, судя по тому, что концерт состоится практически на День святого Валентина, вы сделаете акцент на празднике влюбленных?

- Конечно! Мы уже начали репетировать программу, построим ее так, чтобы прозвучало много песен о любви и концерт прошел, как бы это сказать, в розовых тонах (улыбается). Так что влюбленным понравится.

- Мы порой завидуем тому, как много в Украине появилось артистов. А у нас вроде и квоты в 75% на белорусскую музыку ввели - а воз и ныне там. Новое появляется очень редко.

- У нас тоже вводили эти квоты - но очень мягко, начиная от 25%, и до 35% сейчас. Это решение, можно сказать, привело к революции в эфире. Украина переживает сейчас песенный ренессанс. На радио с удовольствием берут украинскую музыку, более того, радиостанции сами создают креативные проекты. Только что мне звонили с Radio Roks (Украина) и предложили записать сборник рок-колядок - к концу года. Мне понравилась идея. Мы уже создавали подобный проект для телеканала М1 - и его очень хорошо приняли слушатели.

- В Беларуси рок-музыка практически пропала из эфира - что на радио, что на телевидении…

- В Украине не так давно тоже было засилье русскоязычной эстрады. Правда, украинский рок все равно любили и слушали. А сейчас на радио появилось много свежей украиноязычной эстрады. И вместе с тем звучит много рока: «Вопли Видоплясова», «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Антитела», Hardkiss и многие другие есть в эфире. Мы тесно общаемся с программными редакторами, знаем, что они хотят, и для радио записываем форматные песни. Для меня это компромисс, конечно, но я все же считаю, что наши песни остаются роком. Если же говорить о тяжелой музыке, расцвет которой пришелся на 80-е годы прошлого века, то крутят ее только две украинские радиостанции. А остальные берут ремиксы. Ну и не следует забывать, что появилось огромное количество фестивалей, и это тоже дало хороший толчок для музыки. Летом 2018 года ВВ отыграли рекордное количество концертов оупен-эйр, и там же я услышал много новой украинской рок-музыки.

Олег Скрипка со своими сыновьями. Фото: личный архив

- С другой стороны, у нас некоторые молодые артисты вообще избегают общения с журналистами и продвигают себя только через интернет. Как Макс Корж, например…

- …или ваш Сергей Михалок - он, по-моему, первым стал эту стратегию успешно использовать. У нас хорошо работает с интернетом Hardkiss и Onuka - они создают музыку на смеси народной, электронной и рок-музыки.

- С кем из белорусских музыкантов вы дружите?

- С тем же Михалком на концертах пересекаемся, дружественно беседуем и иногда пьем пиво. Когда приглашали белорусских артистов на наш этно-фестиваль «Краiна Мрiй», общались с группой «Палац» и «Троiца», очень нравятся эти коллективы. Хотя не только они, в Беларуси много хороших музыкантов.

- Если позволите, вопрос не о музыке. Шоумен Владимир Зеленский - кандидат в президенты Украины. Это серьезно?

- Хороший вопрос, насколько это серьезно (смеется). Я не очень верю в его политические амбиции. Но в каждой шутке есть доля правды. Он запускает такие социальные месседжи, которые многим нравятся. В Украине сейчас многие готовы голосовать за Зеленского. Но поскольку я наполовину француз, помню, как в 80-х во Франции участвовал в президентских выборах комик Колюш. Когда по прогнозам стало понятно, что он может пройти во второй тур, его достаточно брутально убрали с политической арены. Что касается Зеленского - если не на президентский пост, то в парламент он точно проходит. Что тут сказать - и так все смеются над нашими депутатами… С другой стороны, юмор ведь всегда был национальной чертой украинцев, думаю, он нас до сих пор и спасает.

- Вы бы его поддержали?

- Я общался с политтехнологами, и они говорят, что это неэффективно. То есть люди приходят послушать артистов, но голосуют все равно за кого хотят. Пока ни предложений, ни планов на этот счет я не имею.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Вопли Видоплясова» - 15 февраля, 20.00, Prime Hall. Билеты: 40 руб. танцпол, 60 - 90 руб. - сектора. Тел.: (29) 650-11-33.