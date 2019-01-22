В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава: 13 лет брал взятки с санитаров морга

В суде Ленинского района Минска 22 января начался суд по делу бывшего главы Городского клинического патологоанатомического бюро Аркадия Пучкова. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Его задержали с поличным в июне 2018. В холодильнике на рабочем месте главного патологоанатома нашли около 5 тысяч рублей и 300 долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Аркадию Федоровичу 69 лет. Главным патологоанатомом он работал с 1988 года. В суд его пришли поддержать родственники и друзья. Когда обвиняемый называет свою фамилию и адрес, его голос заметно дрожит, мужчина делает долгие паузы.

Дело рассматривают в суде Ленинского района МинскаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Тяжело говорить, - переживают родственники.

Поддержать обвиняемого пришли друзья и родныеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Взятки за перевозку тел умерших на кладбище, поставку ритуальных принадлежностей в магазин и продление контракта работникам

Аркадия Пучкова задержали с поличным в июне 2018 года. Взятку (около 5 тысяч рублей и 300 долларов) нашли в холодильнике на его рабочем месте. Тогда он отрицал, что деньги предназначены для него.

Следствие установило 24 коррупционных эпизодаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Следствие считает, что он брал откаты с 2002 года. Так, он получал взятки от представителей частных предприятий и предпринимателей, которые поставляли в магазин при бюро гробы, деревянные кресты и другие ритуальные принадлежности.

Дело начали рассматривать 22 январяФото: Святослав ЗОРКИЙ

В месяц руководитель получал примерно 10% от стоимости товара, который поставили в ритуальный магазин при бюро. Также в обвинении указано, что взятки он брал за услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения - с одной машины 100 долларов.

Обвиняют бывшего главу патологоанатомического бюро и в том, что он получал взятки от предпринимателей, которые поставляли в магазин при бюро гробы, кресты и другие ритуальные товарыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Следствие установило 24 коррупционных эпизода на сумму более 390 тысяч белорусских рублей (около 180 тысяч долларов). Кроме этого, следователи считают, что руководителю давали взятки санитары морга. Они платили за то, чтобы им продлили контракт, изменили условия труда или предоставили возможность оказывать платные немедицинские услуги. Сумма благодарности - 10% от заработка каждый месяц.

По версии следствия, за 16 лет Пучков получил взяток на 180 тысяч долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Например, только от одного санитара в месяц Пучков получал от 3 до 167 рублей в разные годы, начиная с 2004-го и до 2017-го. Всего от одного из сотрудников он получил около 6 тысяч рублей за 13 лет.

Если вина медика будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Суммы взяток от сотрудников прокурор зачитывает несколько часов.

Пучков полностью признал вину и выплатил деньги, полученные незаконным путем. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения.