Кому стало проще получить водительскую справку?

Самые заметные изменения по выдаче справок коснулись водителей с правами категории «В». Сначала о хорошем.

Самые заметные изменения по выдаче справок

Послаблений в новом документе больше, чем ограничений. Но они есть. И небольшие поправки могут кому-то существенно изменить жизнь.

Так, например, до сих пор стойкая диплопия (когда постоянно двоится в глазах) не давала шансов стать водителем, только если возникала из-за косоглазия любого происхождения. Теперь же стойкое двоение в глазах, возникшее по любой причине - однозначное табу для вождения.

В перечне 2016 года диагноз «дефекты костей черепа более 12 см без оперативной пластики дефекта» позволял претендовать на получение прав с оговоркой «при отсутствии неврологической симптоматики». Теперь такого уточнения нет, а вышеупомянутый дефект костей черепа лишает возможности водить машину.

К болезням органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени теперь тоже относятся строже: раньше вопрос о допуске к управлению таких больных решался индивидуально на основании заключения организации здравоохранения, где они лечились, теперь им допуск к вождению запрещен.

*Постановление №88 Минздрава от 6.12.2018 г. «Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению» опубликовано на национальном правовом портале pravo.by.

КСТАТИ

Осмотр гинеколога отменяется?

Женщины обрадовались: если беременным разрешили ездить за рулем на любом сроке, то и справка от гинеколога отменяется. Ведь главным в ней был вердикт «Не беременна». Но в справочной столичной 24-й поликлиники спецмедосмотров нам сообщили, что осмотр гинеколога с заключением по-прежнему обязателен для женщин, получающих водительскую справку.

БУДЬ В КУРСЕ!

Когда водителю потребуется справка?

Медсправка, подтверждающая годность к управлению автомобилем, обязательно нужна, если вы:

- только собираетесь учиться в автошколе - без справки вас туда просто не примут;

- проходите техосмотр. Причем в этом случае справка требуется от того, кто приехал на автомобиле, и это не обязательно владелец машины;

- устраиваетесь на работу, связанную с транспортными средствами;

- меняете права или талон к ним.

На водительских правах старого образца при некоторых диагнозах ставили пометку «Без медицинской справки недействительны». Теперь эта фраза зашифрована в маленьком значке (медицинская эмблема «Чаша со змеей»). Она означает, что просроченная справка приравнивается к езде без прав - а это чревато штрафом от 5 базовых. Повторное наказание еще строже. Так что водителям, чьи права отмечены таким значком, надо справку постоянно возить с собой вместе с правами и вовремя обновлять ее.

Если вы путешествуете на автомобиле, будьте готовы к тому, что бдительные зарубежные пограничники могут спросить у вас водительскую медицинскую справку, предупреждая о возможном штрафе, если ее не окажется. И здесь должны быть начеку те, у кого есть соответствующая отметка в водительском удостоверении.