12 студенческих команд поборются за право представить Беларусь на международном юридическом конкурсе имени Ф.Джессопа

Открытие и предварительные этапы конкурса состоятся на факультете международных отношений БГУ 25 января. 26 января - полуфинал. Победитель будет определен в финале 27 января (конференц-зал отеля Crown Plaza).

Команда-победитель представит Беларусь на международном юридическом конкурсе имени Ф.Джессопа в Вашингтоне (США).

Темы 2019 года - ответственность государства за корпоративную деградацию окружающей среды, присвоение традиционных знаний в коммерческих целях, а также защита исчезающих видов животных.

В этом году в конкурсе принимает участие 12 команд, что делает белорусские национальные раунды одними из крупнейших в Восточной Европе. В жюри ведущие представители академического сообщества и практикующие юристы из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Казахстана, Канады, Пакистана, Республики Беларусь, Российской Федерации, США, Украины,Эстонии и Южной Кореи.

Кроме того, впервые в истории проведения конкурса в Беларуси, исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов (International Law Students Association - ILSA) Лесли Бенн примет участие в Национальном отборочном раунде.

Руководитель Ассоциации международного права и арбитража Андрей Козик, посвятивший этому конкурсу много лет, считает что участие в нем – это прежде всего шанс для талантливых студентов-юристов: «У белорусских студентов, особенно у тех, кто учится не в столице, не так уж много возможностей громко заявить о себе и понять на что ты способен. Участие в конкурсе, подготовка к нему - это огромный труд, но и редкий шанс стать заметнее, понять к чему нужно стремиться, выстроить свои цели и начать международную карьеру».

До 2016 года в национальных раундах участвовали 2-3 команды. В 2017-м - 6 коллективов, а в 2018-м за право представить Беларусь в Вашингтоне сражались уже 12 команд.

Первых успехов белорусы добились в 2014 году - команда Международного университета "МИТСО" заняла пятое призовое место в общемировом зачете письменных работ, обогнав Оксфордский, Стэнфордский, университет Сиднея и более 600 других вузов. А в 2016-м команда факультета международных отношений БГУ заняла второе место!

В том же году за выдающуюся организацию конкурса высокой наградой был отмечен и Генеральный секретарь Ассоциации международного права и арбитража Андрей Козик.

Аккредитация: +375 44 741 11 89

СПРАВКА «КП»

Конкурс им. Ф. Джессопа - это крупнейший и самый престижный студенческий конкурс по международному праву в мире. Учрежден в 1959 году как соревнование по международному праву в форме игрового судебного процесса - имитации рассмотрения дела Международным судом ООН. Каждая команда готовит устные и письменные позиции на судебном разбирательстве по заявленной теме.

Рабочий язык конкурса - английский.

Организатор Конкурса им. Ф.Джессопа - Международная ассоциация студентов-юристов (International Law Students Association - ILSA).

Национальный администратор конкурса им. Ф.Джессопа в Беларуси - Ассоциация международного права и арбитража (BILA).

Академический партнер - Белорусский государственный университет.