Телекомментатор Александр Гришин: «Политики влияют на публику с помощью сорта»

В Минске 23-27 января проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В Белоруссию впервые приедут ведущие фигуристы континента и мира.

Международный медиаклуб «Формат А-3» буквально на следующий день после окончания чемпионата, 28 января, пригласил известного спортивного телекомментатора Первого канала Александра Гришина на встречу с болельщиками, где планируется подвести итоги этих зрелищных соревнований, а также поговорить о проблемах и достижениях большого спорта.

«Существует ли спорт вне политики?» - так звучит тема беседы с минской и гродненской публикой.

В журналистской копилке Александра Гришина - шесть Олимпиад, Чемпионат мира по фигурному катанию, Чемпионаты мира по футболу в Бразилии и России, невероятное количество путешествий, в том числе по странам Африки и Южной Америки.

Спортивные достижения с древних времен служат доказательством мощности державы. Неудивительно, что спорт вне политики, как утверждает Александр Гришин, «существовать практически не может».

«Мне бы не хотелось окончательно политизировать спортивную составляющую, но без этого не обходится. Политикам удается влиять на публику с помощью спорта», - признается он.

В доказательство известный журналист приводит один из красноречивых примеров, в котором фигурирует шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, обладатель российского паспорта Виктор Ан.

«Для него Олимпиада в Пхенчхане была бы вершиной. Его бы в прямом смысле унесли со стадиона на руках, - рассуждает эксперт. - Но, видимо, существовал какой-то заказ. Ан никогда ни в каких допинговых историях замешан не был, он кореец, по-русски говорит не очень хорошо. Российский спорт переживет эту трагедию. Но это не игра в допинг, это чистая политика. Точнее, грязная».

Напомним, что в 2018 году МОК обвинил российских атлетов в употреблении допинга и не включил 111 спортсменов в список участников XXIII зимних Олимпийских игр в Корее. Обвинения строились исключительно на показаниях Григория Родченкова, бывшего главы Антидопинговой лаборатории России, который сегодня скрывается в США. Причем, проблемы появились даже у тех, чьи имена не упоминались в связи с допинговым скандалом.

По мнению гостя, сейчас в интернете каждый сам выбирает, во что ему верить. Любой пользователь, имеющий аккаунт в соцсети, может написать что угодно, и за ним пойдут десятки, если не сотни и тысячи людей.

«Ничего не доказывается, но доказательства чаще всего и не требуются. Стараюсь не обращать внимания на это. Либо есть факты, либо их нет. Остальное - спекуляции на пустом месте. Но наезд на российских спортсменов был массовым и безосновательным политическим актом», - высказал известный телекомментатор в одном из интервью свою позицию относительно обвинений ВАДА.

В спортивную журналистику Александр Гришин попал случайно. С детства был увлечён футболом, интересовался многими видами спорта. Чуть больше остальных - автомобильными гонками по бездорожью и фигурным катанием. Окончил Московский Государственный Технологический Университет «МАМИ» по специальности «технология и автоматизация машиностроения». Однако непосредственно по своему профилю поработать так и не успел. Зато в спортивную журналистику вошел быстро и решительно, увлеченно комментировал самые различные виды спорта: футбол, тяжёлую атлетику, синхронное плавание, прыжки в воду, велоспорт. В последние годы Александр Гришин комментирует фигурное катание в тандеме с прославленным тренером Татьяной Тарасовой.

Стоит отметить, что гость клуба стал первым в России спортивным комментатором, который ведет он-лайн общение с болельщиками непосредственно во время трансляций.

Как оценивает Александр Гришин уровень организации нынешнего Чемпионата Европы по фигурному катанию? Возможен ли сегодня конфликт между МОК и международными федерациями? Почему Олимпийские Игры в Пхенчхане с точки зрения организации эксперты называет наихудшими? Каковы наиболее значительные тенденции в мировом спортивном движении? Как относятся российские и западные спортсмены к политическим санкциям, влияющим на их профессиональную деятельность? Гость клуба готов ответить на самые каверзные и острые вопросы зала.

Телевизионные комментаторы знают, что большой спорт необычайно эмоционален, не лишен интриг и полон неожиданностей. Александр Гришин принадлежит к числу тех профессионалов, которые освещают многие международные соревнования, а потому хорошо знает не только их фасадные и парадные стороны, но и скрытые, теневые. Во время разговора с минчанами и гродненцами он готов приоткрыть завесу тайны и рассказать зрителю немало интересного о спорте высоких достижений.

ГДЕ И КОГДА?

Встреча с Александром Гришиным состоится 28 января в Минске в 17.00 в конференц-зале Дома прессы по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 10а.

В Гродно встреча пройдет 29 января в 15.00 в Областном методическом Центре народного творчества (ул. Советская, 8).

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация по телефонам: +375 17 327 18 54, +375 29 630 02 27.

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