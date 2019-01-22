Белорусские военные продают самый большой вертолет в мире за 7,5 миллионов долларов

Управление военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Минобороны Беларуси решило продать вертолет. Да не простой вертолет – а самый грузоподъемный (читай, самый большой) вертолет в мире – Ми-26. Цена вопроса – 14 миллионов рублей, то есть 7 миллионов долларов! Отмечается, что машина - 1991 года выпуска, налетала 1437 часов, износ ее составляет 79%. Сейчас вертолет стоит на военном аэродроме в Мачулищах.

Отмечается, что машина - 1991 года выпуска, налетала 1437 часов, износ ее составляет 79%. Фото: safaniuk.livejournal.com.

Летчики прозвали машину «летающей коровой». Это самый грузоподъемный серийный вертолет в мире: он весит почти 30 тонн и способен поднять еще столько же. Таких вертолетов «на ходу» в Беларуси всего три: один сейчас продается, еще две «коровы» находятся в распоряжении МЧС – с их помощью тушат крупные лесные пожары в Греции, Турции и России. В 2012 году один из белорусских Ми-26 отправился в Венгрию и принял участие в съемках боевика «Крепкий орешек – 5» (эксклюзивные подробности со съемок читайте в материале «Герой Брюса Уиллиса взорвал вертолет белорусского МЧС»).

В 2012 году один из белорусских Ми-26 отправился в Венгрию и принял участие в съемках боевика «Крепкий орешек – 5». Кадр из фильма.

Управляют вертолетом сразу шесть человек: пять находятся в кабине, еще один член экипажа – в транспортном отсеке. Вблизи вертолет выглядит еще больше чем на картинках. Он настолько большой, что способен поглотить в себе грузовик с прицепом. «Корова» достаточно прожорлива: за час полета она съедает три тонны керосина. Уровень шума в транспортном отсеке такой, что разговаривать практически невозможно.

В 2012 году один из белорусских Ми-26 отправился в Венгрию и принял участие в съемках боевика «Крепкий орешек – 5». Кадр из фильма.

Изначально вертолет, который сейчас продают, базировался на 65-ой транспортно-боевой вертолетной базе в Кобрине. С 1992 по 1999 год вертолет летал в Вооруженных силах России. А с 2000 по 2003 год – находился в Нефтеюганском филиале компании UTair.

С 2009 года вертолет стоял на Оршанском авиаремонтном заводе. Как отмечала пресс-служба завода – капитальный ремонт был «долгим и трудным». Однако, «многолетние усилия завершились успешно». По слухам, самолет ремонтировали для некого иностранного гражданского заказчика. Но что-то пошло не так, и самолет остался у Минобороны Беларуси.

Вертолет на Оршанском авиаремонтном заводе. Фото: safaniuk.livejournal.com.

Напомним, масштабную распродажу ненужного имущества в Минобороны затеяли еще в 2012 году. Продавали все – от пуговиц до бронетранспортеров. В ассортименте «Комсомолка» нашла немало интересных вещей. Среди них – вертолеты Ми-2. Это один из самых популярных советских многоцелевых вертолетов. С 1965 до 1992 года Советский Союз построил более 5 тысяч единиц. Вертолет вмещает 10 пассажиров, способен разогнаться до 200 км/ч и лететь 580 километров без посадки. Цена вопроса: машины 1983 - 1986 годов выпуска продавали за 39 - 50 тысяч долларов.

Летчики прозвали этот вертолет «летающей коровой». Фото: "Белспецконтракт".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конфискованный VIP-самолет не смогли продать за 5 миллионов долларов – нет документов

Начиная с 2013 года за 5 миллионов долларов хотели продать небольшой частный VIP-самолет Cessna Citation X. Оказалось, что борт стоят на стоянке минского аэропорта еще с 2011 года, о его техническом состоянии никто не знает. К тому же продается самолет без документов. Оказалось, что VIP-самолет принадлежал известному российскому бизнесмену, имеющему вид на жительство в Беларуси – Александру Яковлеву. По некоторой информации, когда-то он купил этот новенький самолет в Австрии за 22 миллиона долларов.

VIP-самолет принадлежал известному российскому бизнесмену, имеющему вид на жительство в Беларуси – Александру Яковлеву. Фото: flickr.com.

А потом бизнесмена посадили, а самолет, как только он прилетел в Минск – арестовали и обратили в доход государства. А теперь продают. Покупателя на самолет с такой сомнительной историей, не нашлось – и в августе прошлого года самолет перевезли на аэродром ДОСААФ в Липках.

VIP-самолет везут на аэродром ДОСААФ в Липки. Фото: safaniuk.livejournal.com.

Первый самолет президента Беларуси за 2 миллиона долларов так никто и не купил

В декабре два раза на торги выставляли бывший «борт №1» - самолет Ту-154, на котором раньше летал Александр Лукашенко. Начальная цена – 2 миллиона долларов. Покупателями могли стать как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Но самолетом никто не заинтересовался. Кроме этого, самолет «зашифровали» от прессы – посмотреть салон внутри журналистам отказали под различными предлогами.

Самолет, на котором летал Лукашенко, не могут продать за 2 миллиона долларов.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего год назад стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пассажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. В 2003 году президент «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши.

С 2003 года ТУ-154 стали использовать министры и члены правительства. Самолет видели в США, Бангладеше, Вьетнаме, Турции, Китае, Австрии, Швейцарии, России. Борт обслуживал чиновников до 2016 года. Один из крайних рейсов - вместе с новым президентским «бортом №1» Ту-154 возил белорусскую делегацию в Китай.