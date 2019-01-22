Бывший главный патологоанатом Минздрава Аркадий Пучков: Больше всего стыдно перед детьми

В суде Ленинского района Минска продолжают слушать дело Аркадия Пучкова, бывшего главы Городского клинического патологоанатомического бюро. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии обвинения, за 16 лет он получил около 180 тысяч долларов взяток.

- Да, я признаю себя виновным частично. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, понимаю всю тяжесть совершенного мною, - читает с листа мужчина. - Через 4 дня мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток, - Аркадий Пучков прерывается, плачет. - И встречать такой юбилей за решеткой, а не в кругу друзей и знакомых - самое большое наказание, которое я себе сделал в результате своих действий.

В суде Ленинского района Минска продолжают слушать дело Аркадия Пучкова, бывшего главы Городского клинического патологоанатомического бюро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемый рассказывает о себе: врачом-патологоанатомом он работал с 1976 года, 30 лет руководил бюро.

- Бюджетного финансирования не всегда хватало на нужды бюро и текущие расходы. На одном из субботников я договорился со своим сотрудником, чтобы на нужды бюро мне передавали деньги - 50 долларов в месяц. Я так понимал, что на эту сумму сбрасывались все санитары. Помещение морга эксплуатировалось интенсивно. Нужны были деньги на его облагораживание, озеленение.

Обвиняемый признал, что брал взятки, а деньги тратил и на лечение жены, и на обустройство морга, бани на территории бюро, подарки иностранным коллегамФото: Святослав ЗОРКИЙ

При этом, по словам Пучкова, к заключению контрактов с санитарами он не имел отношения - такое решение принимал их непосредственный руководитель.

- В 2009 году у меня тяжело заболела жена, у нее была онкология, - Аркадий Федорович снова плачет, сжимает рукой прутья клетки. - В связи с болезнью она перестала работать. Зарплаты не хватало, нужны были дополнительные средства и на лечение, и на диагностику. Это все продолжалось до 2015 года. Когда наша медицина ничем больше не могла помочь, мы решили поехать в Испанию, Израиль на лечение. С 2009 года деньги, которые передавали санитары, тратил на лечение жены. Мы с Борейко договорились об увеличении денежной суммы до 100 долларов.

Когда в декабре 2015-го жена умерла, санитары продолжали передавать деньги - то на похороны, то на поминки, то на день рождения.

- Я не отказывался. Очень тяжело переживал смерть жены, после ее смерти вся моя жизнь как в тумане.

Если вина Пучкова будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матрешки за 100 долларов и льняные скатерти в подарок иностранным коллегам

Рассказал обвиняемый и о сотрудничестве с предпринимателями, которые поставляли в магазин ритуальные принадлежности. По его словам, деньги они ему передавали сами, мол, так все работают.

- Я согласился, но сам никаких требований не предъявлял. Хочу сказать, что всегда имели место затраты, на которые требовались наличные. Деньги я тратил в том числе и на нужды бюро. Приезжали зарубежные врачи, гости - надо было организовывать ужины в рестораны, билеты в театр, подарки - все как обычно. В учреждениях здравоохранения были юбилеи, туда тоже нужны были подарки: пылесос, СВЧ-печи, увлажнитель воздуха, всегда цветы.

Нужны были деньги и на подарки представителям иностранных организаций, с которыми налаживали контакт за рубежом.

- Льняные скатерти по 100 долларов, изделия из натурального дерева: зубры, медведи, матрешки по 100 долларов, плетение из лозы, фигурки различные - все это по 100 долларов. Это приобреталось для человек 3 - 4, чтобы никто не был обижен. С 2005 по 2017 год я побывал где-то в 10 странах, в некоторых по 2 - 3 раза. Будучи за рубежом, я всегда покупал медицинскую литературу, потому что в Союзе таких книг не было. Не менее чем на половину таких поездок субсидирования не было. Но мы всегда ездили, потому что эти поездки были важны - зарубежный опыт можно было применять в Беларуси.

Еще одна статья расходов - баня возле патологоанатомического корпуса.

- Она нужна была для релаксации после работы. Использовалась она всеми сотрудниками бюро. Покупал кадки для воды, ковшики, веники по 100 - 150 штук, сидушки на полки. Я тратил на это деньги, которые получал от водителей катафалков. Я понимаю, что вы можете не доверять моим показаниям, потому что доверия я не заслуживаю. Мне стыдно перед всеми, кто меня знал. Больше всего стыдно перед детьми, - мужчина отворачивается от зала, где на первой скамейке в слезах сидят его родные.

- Поэтому сразу трудно мне было давать признательные показания. Сейчас я вам все рассказываю, как было. Прошу суд, если можно, о снисхождении ко мне.

Суд по делу продолжается, 23 января начнется допрос свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава: 13 лет брал взятки с санитаров морга

Сумма откатов за 16 лет - около 180 тысяч долларов (читать далее)