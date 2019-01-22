2019-01-22T17:47:13+03:00
Минск
КП Беларусь

Минские налоги: планируется собрать 221 тысячу рублей с собак и 12 миллионов – со штрафников

Столичные власти утвердили бюджет города на ближайший год
Ольга ШИЛАК
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В столице утвердили план бюджета на 2019 годВ столице утвердили план бюджета на 2019 годФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Бюджет Минска на 2019 год приняли в Совете депутатов, решение опубликовано на правовом портале. Итак, в этом году расходы составят примерно 5 млрд рублей, доходы – 4,8 млрд. Получается, дефицит бюджета города, то нехватка, денег, составит 212,18 млн рублей.

К слову, в прошлом году цифры были немного скромнее: 4,46 млрд рублей отводилось на расходы и 4,29 – на доходы.

Мы посмотрели, на что будет тратить бюджет столица и чем планируется его пополнять.

Больше всего денег потратят на образование, здравоохранение и общегосударственную деятельность (то есть деятельность различных госорганов) – примерно по миллиарду рублей на каждый.

Еще одна затратная статья расходов – жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, на это будет выделено около 868 млн рублей, еще 371 млн – на благоустройство. На развитие транспорта в Минске в 2019 году власти планируют потратить около 430 млн рублей. Внушительная сумма пойдет на развитие и содержание метрополитена – 232 млн рублей.

На развитие предпринимательства будет выделено 980 тысяч рублей, а на сельское хозяйство – 1 млн 368 рублей.

Указаны в документе и источники дохода столицы. В основном это налоги: на прибыль, собственность, товары и т.д. Соберут с минчан и налог на собак – 221 тысячу рублей. В Минске размер налога за владение собакой не потенциально опасной породы – 7 руб. 65 коп. в квартал. Получается, за год заплатить его должны будут не менее 7 тысяч 300 владельцев четвероногих.

Помимо этого отдельная статья доходов – штрафы и удержания. Власти посчитали, что в 2019 году планируется оштрафовать минчан на 12,7 млн рублей. Штрафы считают в базовых величинах. Если предположить, что в среднем штраф был бы, например, 10 базовых (сейчас это 245 рублей), то оштрафовать планируется более 50 тысяч человек. Конечно, цифра это очень примерная, так как штрафы у нас могут быть от 0,5 до нескольких десятков и сотен базовых величин.

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