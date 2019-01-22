Татьяна Тарасова: «Приехав в Минск, первым делом попробовала драники»

Во вторник на ледовых площадках «Минск-Арены» с утра до самого вечера шли тренировочные сессии фигуристов. За прокатами наблюдали несколько сотен зрителей. Подумалось: ого, на иные матчи чемпионата Беларуси по футболу меньше приходит. Правда, как рассказала любительница фигурного катания из Калининграда, в России уже на тренировках был бы аншлаг.

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Больше всего внимания публики досталось Алине Загитовой и Хавьеру Фернандесу – фаворитам в одиночном катании.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приехала в статусе фаворитки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес в Минске проведет свой последний турнир на любительском уровне - потом будет выступать в шоу-программах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но в плане медиавнимания вне конкуренции легендарная Татьяна Тарасова. Несколько минут она уделила корреспонденту KP.BY.

- Татьяна Анатольевна, какие ваши ожидания и прогнозы?

- Я не гадалка.

- А как оцените готовность россиянок?

- Очень хорошее. Все девочки тренировались изумительно. Алина Загитова находится в прекрасной форме. Мы в ней не сомневаемся.

- Как ее психологическое состояние?

- Не знаю. С ней не беседовала на эту тему. Это нормальная работа, это начало сезона.

- Как впечатление от Минска?

- Только приехала. Но Минск знаю, бывала не раз, очень люблю город, у вас очень красиво, нарядно, приветливые люди, вкусная еда, кое-что уже попробовали.

- Что вам нравится?

- Картошка. Драники – первое, что отведали после приезда в гостиницу. Арена тоже хорошая, лед, подготовка на уровне, нареканий нет.

Любительница фигурного катания Ольга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Любители фигурного катания не только обсуждают каждое движение спортсменов, но и пополняют коллекцию автографов. Минчанка Ольга творчески подошла к вопросу: фигуристы оставляют автографы на специальном скейт тейпе (скотч для коньков).

Скейт тейп с автографом Татьяны Тарасовой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Потом каждый автограф наклею на свои коньки и буду в них кататься. Максим Траньков (двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, сейчас тренер и комментатор – KP.BY) сказал, что такого еще не видел, - улыбается Ольга и с горящими глазами рассказывает о каждом спортсмене, тренирующемся на льду.

Тренер сборной Беларуси Александр Морозов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы поинтересовались у тренера сборной Беларуси Александра Морозова о готовности наших фигуристов.

- Почти все команды в сборе. Многие из приезжих впервые в Беларуси, им нравится наш город, говорят, что европейский, но со своей спецификой, своеобразный, красивый, - рассказал Александр Иванович. - Очень нравятся и наши спортивные объекты, гости пришли в восхищение от «Минск-Арены», даже специально ходили на тренировочную площадку внутри конькобежного овала. Отметили, что такие сооружения в мире есть, но у нас особенно интересно и красиво. Можно сказать, что это наша фишка. На главной арене подготовили очень хороший лед. Звезды Алина Загитова, Хавьер Фернандес очень долго его осматривали, им понравилось. Верим, что будут яркие выступления, которые запомнятся зрителям.

- В какой форме наши спортсмены? Какой результат будет приемлемым?

- Наши представители одни из самых молодых участников. Яков Зенько (в июле 2018-го исполнилось 18 лет – KP.BY) недавно начал выступать на взрослых турнирах, и продолжает выступать среди юниоров. Конечно, с грандами ему соперничать будет трудно, но он старается. Выход в финал будет успехом, для этого после короткой программы надо попасть в число 24 сильнейших, которые выступят в произвольной программе. Шансы у него есть, надо чисто исполнить свою программу, тренировки прошли хорошо. Правда, у него была травма, пропустил несколько месяцев. Только под Новый год начал соревновательную практику. Будем верить, все у него сложится. В танцах на льду наша пара Анна Кубликова – Юрий Гулицкий всего один год «скатывались» вместе. Им в том числе помогает известный российский специалист Александр Жулин. Выход в финал для них будет хорошим результатом, учитывая все обстоятельства.

Яков Зенько.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яков Зенько выступает и во взрослых турнирах, и в юниорских.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яков Зенько отметил поддержку трибун:

- Настрой боевой. Два своих идеальных проката буду считать приемлемым результатом. А про места и прочее не буду загадывать.

- Дома и стены помогают. Чувствуется поддержка? Или наоборот это создает давление?

- Помогают. Выходил на большую арену, когда была официальная тренировка, было много зрителей. Практически каждый мой элемент зрители приветствовали, поддерживали. Было очень приятно.

На трибунах было много болельщиков из разных стран.Фото: Владимир КРИУЛИН

У фаворитов есть персональные болельщики с флагами и баннерами.Фото: Владимир КРИУЛИН

Алина Загитова и тренеры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ванесса Джеймс и Морган Сипре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ванесса Джеймс и Морган Сипре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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