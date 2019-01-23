«Я не исламист, а мусульманин». В Гомеле судят парня, ранившего троих милиционеров

В Гомеле начался суд по резонансному делу, всколыхнувшему город весной прошлого года. На главной улице областного центра в троллейбусе молодой человек изранил ножом троих милиционеров и убежал. По тревоге подняли милицию города, в итоге сотрудники ОМОН нашли парня в районе набережной - он сидел в ледяной воде - и смогли его задержать лишь после выстрелов по ногам.

ЖИЗНЬ МИЛИЦИОНЕРУ СПАС ПРОХОЖИЙ, ПЕРЕЖАВ РАНЕНУЮ НОГУ РЕМНЕМ

Сначала больница, потом - тюрьма, не первая по счету. Оказалось, что преступник сбежал из колонии открытого типа, куда его отправили за хранение наркотиков и хулиганство. Появившегося дома беглеца ждали оперативники. Как их чуть не убил юный уголовник, и что помешало задержать его сразу, они рассказали в суде.

- Из машины на остановке увидели похожего человека, он сел в полупустой троллейбус. Решили обогнать и подсесть на остановке «Универмаг». Как только мы зашли, он напрягся, встал в боевую стойку, - вспоминает один из потерпевших милиционеров.

Беглец сразу узнал в пассажирах оперативников, хотя они были в гражданской одежде. То, что парень оказался физически здоровым, было для милиционеров сюрпризом, не знали они сразу и о том, что молодой человек долго занимался боксом. Ну а нож и вовсе был самой неприятной неожиданностью.

- Началась бойня, я не помню, как он меня ударил, ничего не чувствовал тогда. Начал поскальзываться и увидел, что стою в своей крови. В глазах потемнело, потерял сознание, - продолжает потерпевший.

Милиционеры говорят, что уже почти надели на парня наручники, но вдруг в драку вступил незнакомец. Пассажир троллейбуса возмутился, что трое набросились на одного, и стал оттягивать оперативников. Один из них крикнул, что работает милиция, но было поздно - преступник вырвался и сбежал.

Никита часто улыбается и выглядит довольнымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Троллейбус был весь в крови, и тот самый мужчина, который заступался за беглеца, спас жизнь милиционеру, раненого в ногу - он пережал кровоточащую артерию своим ремнем.

Познакомимся с обвиняемым: 24-летний Никита Бас. Во время допроса потерпевших, как и до начала заседания, он улыбался и довольно смотрел из клетки. Действительно крепкий парень. Вести себя в суде он решил смело и порой дерзко отвечал на вопросы судьи. Кстати, в колонии, откуда сбежал Никита, он вел себя примерно так же: нарушал правила распорядка, грубил, не выполнял требования. А до зоны Никита почти не работал и не учился, жил с бабушкой за ее счет.

В колонии парня поставили на учет как склонного к экстремистской и другой деструктивной деятельности. Как выяснилось - из-за его вероисповедания. Никиту называют исламистом, но он говорит, что это не так:

- Я не исламист, а мусульманин. У нас же свобода вероисповедания, - ответил он из клетки на наш вопрос. Еще Никита пожаловался, что три пулевые ранения, которые он получил при задержании, медики признали легкими, а не тяжкими, телесными повреждениями.

Сейчас он чувствует себя неплохо, перед началом заседания бодро ходит взад-вперед по клетке. Улыбался, видя свое фото на смартфоне адвоката, который читал в интернете заметки прессы о начавшемся суде.

СДЕЛАЛ ВЕРЕВКУ ИЗ ПРОСТЫНЕЙ И СПУСТИЛСЯ С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

На следствии парень отказался от дачи показаний, возможно, не станет он говорить и в суде. А пока о Никите рассказали сотрудники шкловской колонии открытого типа, откуда он сбежал:

- Лживый, изворотливый, наглый, скрытный, злостный нарушитель порядка, имел дисциплинарные взыскания.

Оказалось, что началась вся история с того, что осужденного должны были отправить на десять суток ареста за очередное нарушение - отказался дежурить по уборке. Но для того, чтобы попасть в изолятор, надо было получить в местной районной больнице справку, что состояние здоровья осужденного позволяет ему отбывать это наказание.

- В больнице он стал симулировать, говорил, что не может стоять, что ему плохо, а при анализе мочи прокусил губу и капнул туда кровью. От повторного анализа с помощью катетера отказался из-за религиозных убеждений, - рассказывает представитель колонии.

Медики решили госпитализировать Никиту для обследования. Выставить пост было нельзя, потому что гомельчанина приговорили не к лишению, а к ограничению свободы. Проверяли, на месте ли Никита, звонками на пост и визитами в больницу. И вот, глубокой ночью, выяснилось, что парень исчез: сделал веревку из простыней и одеяла, спустившись с третьего этажа. Начались поиски, потом беглеца объявили в розыск и узнали, что он в Гомеле.

Обвиняемый смотрит на свои фото из клеткиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- «Наш беглец там у вас, помогите задержать», - это все, что мне сообщили, - говорит бывший начальник оперативно-поискового отдела УВД. - Попросил выслать фото, мне сбросили снимки, но, как оказалось, они были давние и не соответствовали действительности. Попросил ребят поработать вечером. Про физическую форму Баса, про то, что он занимался боксом, сразу не было известно.

Когда преступник уже вырвался из троллейбуса, один из оперативников хотел начать стрелять, но вокруг были люди - поэтому применить оружие не удалось.

Процесс пока продолжается допросом других свидетелей.