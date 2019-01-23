Футболиста-лихача на Infiniti оштрафуют только на 127 рублей?

Интернет взбудоражен: сын известного футбольного тренера Александра Лухвича 19-летний Илья с вопиющими нарушениями ПДД катался по Минску, а видео своих «подвигов» выкладывал в Инстаграм. В кадре – черная Infiniti FX II. Вот ее молодой водитель объезжает пробку по тротуару. А вот машина припаркована на газоне у Троицкого предместья, подпись к фото – «Что хочу то и делаю». На других видео – водитель объезжает пробку по разделительной полосе, обгоняет поток по встречке, по обочине, частенько сопровождая свои действия нецензурной лексикой. На одном из видео он ездит по пешеходной площади перед зданием парламента, на другом – управляет машиной, держа в руке предмет похожий на пистолет. «Hазгоняем людей стробоскопами», «Кто разрешил? А кто запретил?», «Надоели эти дачники», «Дерзкий черный инфинити несется по городу» «Мой папа из МВД» - такие подписи под его видеороликами. Оказалось, что автор видео – 19-летний белорусский футболист Илья Лухвич. Особых футбольный достижений нет – парень играет в дублирующем составе минского «Луча». А вот его отец – более именитый футболист: Александр Лухвич в 2005 году он играл в минском «Динамо», с 1996 по 2003 год был в составе сборной Беларуси, с прошлого года является главным тренером ФК «Минск».

- Илья сейчас находится под стражей, - рассказал «Комсомолке» Александр Лухвич. - Ему предъявлено обвинение, но ничего криминального, речь об уголовном деле не идет. Другие детали пока сообщать рано. Подобное с Ильей случилось впервые. Надеюсь, дело ограничиться беседой и штрафом.

Отец парня уже рассказал «Комсомолке», как он накажет сына. А пока мы подсчитали сумму штрафов, которые мог бы заплатить Илья за свои нарушения. Оказалось, что крупного наказания он может избежать.

По закону, административное взыскание могут наложить не позже, чем через два месяца с момента совершения правонарушения. На видео лихача-футболиста видно, что все его «подвиги» совершены летом. Исключение – последнее видео, где машина объезжает пробку по пешеходной дорожке. За такое нарушение предусмотрен штраф до 127,5 рублей.

СЧИТАЛКА «КП»

«Комсомолка» посчитала общее количество нарушений, зафиксированных на видео, и то, в какую сумму они бы обошлись парню, если бы каждый раз его штрафовали. Итак, 9 нарушений правил парковки – это 17 базовых величин (433,5 рублей), 5 нарушений требований дорожных знаков и разметки – 50 базовых (1275 рублей). Нарушения правил обгона, выезд на встречку, создание аварийной ситуации, повторное в течение года превышение скорости больше чем на 20 км/ч – еще 100 базовых (2550 рублей) и лишение прав на два года. Итого, могло бы быть 4258 рублей штрафа и лишение прав на два года.