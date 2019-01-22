Посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер: Национальное хобби белорусов - и мое любимое хобби

15 января в Минске официально открыли новый офис посольства Австрии, которое с 5 ноября 2018 года работает со своим персоналом и помещением.

- Госпожа посол, о том, что в Минске открывается посольство Австрии, объявили еще в феврале 2016 года. Сейчас белорусы могут подавать документы на получение шенгенской визы в Австрию?

- Давайте я расскажу, как все было. В 1992-м году Австрия и Беларусь наладили двусторонние отношения, в 2013-м - в Минск прибыл первый австрийский дипломат. Посольство Австрии в Минске создали в 2016-м году, но оно было очень маленькое. С 5 ноября 2018-го года посольство Австрии работает со своим помещением и персоналом. Мы пока не выдаем визы, при необходимости белорусы могут обращаться за ними в немецкое посольство в Минске, латвийское посольство в Витебске и в австрийское посольство в Москве.

- Австрия - ведущий западный инвестор в экономику Беларуси, но до сих пор вектор дипмиссии в Минске был направлен на культурные проекты. Что сейчас в приоритете?

- Австрия - небольшая страна, и для нас честь вносить свой вклад в двусторонние дипломатические отношения с Беларусью. Пока мы нацелены на культурные проекты, но, думаю, на этом не остановимся. В 2016 - 2017 годах посольство Австрии в Минске провело так называемый «Культурный сезон» - в Большом театре состоялась премьера спектакля «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, прошли мероприятия в Белгосфилармонии, выставка в Национальном художественном музее.

В декабре в Камерном зале Большого театра прошел Рождественский концерт, а во Дворце Республики - концерт музыки Иоганна Штрауса. А в октябре на австрийском радио звучала современная белорусская музыка - композиции Песняров, NRM, Port Mone, Kniaz Myshkin, Kola и других. Конечно, это пока капля в море, но я стараюсь узнавать больше информации о молодых белорусских музыкантах - в Австрии с удовольствием слушают белорусскую музыку…

Нельзя забывать о том, что Австрию и Беларусь объединяет и трагическая часть истории. В июне 2018 года я сопровождала Федерального президента Австрии на открытие второй линии мемориального комплекса «Тростенец» под Минском.

Президент Беларуси тогда сказал, что планируется создание еще одного памятника в память о погибших австрийских евреях. Мы надеемся, что в 2019 году он будет установлен и освящен. На площади Победы есть скульптурный комбинат Союза художников Беларуси, где сейчас создают этот памятник. И я очень рада, потому что это первый случай, когда австрийские и белорусские скульпторы работают над созданием единого проекта вместе.

Эту мемориальную скульптуру установят за «Вратами памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец», чтобы она напоминала о 10 тысячах австрийских евреев, которых во время Второй мировой войны на 10 железнодорожных составах привезли из Австрии в Минск и уничтожили.

Мы сотрудничаем с Институтом истории НАН Беларуси, с Еврейской общиной Минска, с Минским международным образовательным центром IBB, с исторической мастерской имени Леонида Левина и Лингвистическим университетом - все для того, чтобы должным образом почтить память австрийских жертв Второй мировой войны.

«Попробуйте меланж с тортом «Захер» и прогуляйтесь по венскому лесу»

- Пока Австрия не самая популярная страна у белорусов. Посоветуйте, какие пять вещей сделать тому, кто впервые в нее попал?

- Первым делом зайдите в одно из венских кафе - выпейте там меланж (эспрессо с подогретым молоком и взбитыми сливками. - Ред.) и попробуйте венский торт «Захер» (шоколадный торт, политый глазурью. - Ред.). Обязательно сходите в оперу. Сходу купить билет вряд ли получится - как и в Минске, в Венскую оперу все билеты обычно проданы заранее.

Вену лучше посетить летом: оценить архитектуру и послушать оперу – в теплое время года прямо на улице установлены большие экраны, где идет прямая трансляция спектаклей.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Лучше ехать к нам летом, потому что в это время года перед зданием оперы установлены большие экраны, на которых идет прямая трансляция спектакля. Обязательно прогуляйтесь по венскому лесу. Чтобы вы лучше понимали: Минск лежит на возвышенности, Вена построена так же - на возвышенности, возле реки. У вас - Свислочь и Немига, а в Вене - Дунай и Вена. Так же, как и возле Минска, около Вены есть пара холмов, а рядом красивый лес.

В Минске, если ехать от аэропорта к вокзалу, вы будете проезжать мимо парка Горького. Похожий большой парк - Пратер - с колесом обозрения есть и в Вене. Побывайте там и зайдите в «Швайцерхаус» (ресторан Schweizerhaus), чтобы попробовать швайнштельце (свиную рульку. - Ред.). Это, конечно, не очень здоровая еда, но иногда можно - потому что невероятно вкусно. Особенно с пивом (улыбается).

Так как вы накопили много калорий, побывайте в Хохфильцене - это небольшое местечко с биатлонными трассами в Тироле. Беларусь там хорошо знают, там выступают ваши лучшие биатлонисты, тренировалась и Дарья Домрачева. Затем съездите в Зальцбург или Инсбрук, чтобы посмотреть древние замки. Можно немножко пошопиться, купить, например, австрийские украшения «Сваровски». О, я назвала уже шесть пунктов - обещайте, что придете, чтобы спросить меня про следующие пять!

- Но порой белорусы боятся ехать в Европу, видя в новостях взрывы и кровь. Как вы и ваша страна относитесь к беженцам, которые для Германии и Франции становятся проблемой?

- Австрия входит в число трех европейских стран, которые приняли в 2015 году наибольшее количество беженцев. Австрия приняла 100 тысяч беженцев - это много для небольшой страны с населением 8 - 9 миллионов. Австрийцы показали себя очень доброжелательными. Если смотреть глобально, миграция - натуральный процесс, и мы хотим, чтобы беженцы могли максимально интегрироваться.

Австрия рассчитывает на беженцев в плане укрепления экономики и других сфер, ведь эти люди могут принести пользу обществу. Все они имеют возможность посещать курсы немецкого языка, несовершеннолетние ходят в школы. Но мы обращаем внимание и на то, кто эти люди, каким образом они оказались в Австрии - бежали они от вооруженных конфликтов или по экономическим соображениям, насколько легально попали в страну?

Каждый год МИД Австрии готовит отчет по теме «Интеграция», который показывает, насколько важна интеграция женщин-мигрантов в наше общество и их права. Неважно, сколько им лет - важно, чтобы они получили хорошее образование, выучили язык, нашли свое место.

«Я составила свой топ белорусских товаров»

- В Беларуси женщины гораздо реже мужчин занимают высокие посты, в том числе дипломатические. Некоторые изменения, к сожалению, у нас происходят медленнее.

- Как и везде в мире (улыбается). Но я уже около 25 лет австрийский дипломат - была послом в Алжире, на службе австрийского представительства ООН в Нью-Йорке, заместителем посла Австрии в ЮАР. Когда я работала в Алжире, послом Алжира в Австрии тоже была женщина. Так что, возможно, про женщин и высокие посты уже не актуально.

А почему я решила стать дипломатом? Моя профессия дает мне возможность познавать другие культуры и страны. Кроме того, я хотела бы внести свой вклад в то, чтобы, несмотря на культурные и политические границы, мы хорошо понимали друг друга.

- На Рождественском концерте в Большом театре присутствовала ваша мама. Ее что-то впечатлило в Беларуси?

- Доброжелательность людей. Поразило, что у вас хорошо: хорошая еда, что так много людей говорят на языках, на которых говорит и моя мама, - это немецкий и английский. Но и меня поразило, что каждый второй водитель uber говорил со мной на немецком.

- А в минских магазинах вы уже побывали?

- Я воодушевлена белорусской продукцией. Если говорить про мой личный топ, то, во-первых, это вязаные шерстяные носки - я ведь выросла в богатом на снег Тироле. Еще мне очень нравится белорусский лен и клюква в сахаре.

Я составила список белорусских продуктов, о которых в Австрии не знают. Недавно в Минск приезжала министр иностранных дел Австрии Карин Клайс с делегацией, мы подготовили для них корзинку белорусских продуктов - печенье, горький шоколад, зефир, клюква в сахаре, пиво, продукция изо льна, белорусская косметика… Министр была очень рада.

А 21 января состоялось вручение верительных грамот, и на церемонии я предстала в платье от известного белорусского дизайнера Натальи Ляховец, о которой я узнала через подругу.

Госпожа посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер в наряде белорусского дизайнера Натальи Ляховец. Фото: личный архив.

- Госпожа посол, пока не все в Европе знают про Беларусь. Что вы знали о нашей стране до приезда?

- К сожалению, тоже немного. Но перед тем как приехать, некоторые вещи я все же знала. Например, какое у вас национальное хобби. Но оно и мое любимое хобби - собирать ягоды. Черничное варенье - мое любимое. И я жду момента, когда мне покажут местные белорусские рецепты - что еще можно приготовить из свежих ягод. Тогда я сравню их со своими, чтобы улучшить кулинарную практику и издать книгу белорусских рецептов на немецком языке в Австрии при содействии вашего Лингвистического университета. Знаете, я так люблю собирать ягоды, что пока не отклонила ни одного приглашения.

О качестве белорусской продукции, общей истории и о том, что первым делом посмотреть в Австрии, госпожа посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер рассказала в интервью «Комсомолке».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Держитесь! Желающих, думаю, будет много.

- Превосходно! Потому что я приехала в Беларусь в ноябре прошлого года и пока еще не смогла получить удовольствие от своего хобби и белорусских ягод.

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