Чемпион и депутат Александр Богданович: «Важно, чтобы девушке было не 20 лет, чтобы понимала цену всему»

Со стороны его жизнь - красивая картинка. Мускулистый обаятельный олимпийский чемпион, получив за спортивные заслуги внушительные призовые и трехкомнатную квартиру в Минске, пересел из эффектного каноэ в депутатское кресло. О том, сколько барьеров пришлось преодолеть на пути к счастливой жизни, Александр Богданович рассказал «Комсомолке»

- Александр, первым делом поздравляем вас с рождением второго сына Тимура! Зная спортивную изнанку, размышляли уже, в какой спорт отдадите детей?

- Не хочу быть тираном. Я занимался спортом, потому что хотел этого. Лихие 90-е, мы жили в небольшом поселке Елизово в пятиэтажном доме. Поскольку родители сами занимались спортом (мама волейболом, отец - боксом), они с соседями оборудовали для тренировок подвал нашего дома. Сами груши шили, на заводе варили самодельные штанги, гантели, даже самодельный тренажер был.

После уроков мы прибегали и хлопали по груше. У нас же детство было другое: казаки-разбойники, в апреле уже купались в речке, играли в квача…

А в греблю попал случайно. У моего отца был друг, его сын учился в училище олимпийского резерва в Бобруйске. Однажды увидел меня и предложил заниматься греблей. Я прибежал к маме, взмолился: «Отдайте меня!» Мальчишки во дворе задирались, мы же по жизни соперничаем, вот и мне хотелось быть сильнее, лучше. Да, дома всегда было занятие, был дед, который привил любовь к труду, сделал для меня грабли, маленькую косу... У меня было интересное детство, но хотелось чего-то большего.

«На одном колене стоишь, другое вперед выставил, еще и грести надо»

- Тогда вы наверняка не представляли себе, какой каторжный труд эта гребля…

- Гребец должен быть сильный, как штангист, выносливый, как марафонец, а еще мощный духом и характером. Помню, впервые приехал на тренировку - выходит Петр Федорович (Яновский, заслуженный тренер БССР. - Ред.) в больших очках и панаме: «Так, хлопцы, побежали, взяли лодку, ставим на воду - и грести!» Думаю, в возрасте, а такой кипишной! Стою и не понимаю: я вообще не хочу такую греблю! Я думал, байдарки, а там какое-то каноэ - я даже не знал, что такое бывает.

Олимпийское золото в гребле Богданович завоевал в 2008 году вместе с младшим братом Андреем. Фото: личный архив.

Пока смотрел - ребята уже за поворотом. Думаю: «Как они так быстро гребут?» Дали попробовать - сложно.

Это реально неудобный вид спорта: на одном колене стоишь, другое вперед выставил, еще и грести надо.

После увидел ребят, которые уже несколько лет тренировались: Аполлоны - накачанные, крепкие. И понял: не важно, на чем и как грести, но я хочу быть таким, как они.

Сейчас депутат бегает полумарафоны (на фото - тренировка).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поэтому в 13 лет переехал из родного Елизово в Бобруйск, в училище олимпийского резерва. До сих пор помню это ощущение внутри, когда засыпаешь в холодной постели - никто не обнимет, не поцелует перед сном…

Начал я поздно: все в 10 - 11 лет, а я в 13 с половиной. Выходил на тренировку с мыслью: «Я должен от них не отстать». Сначала надо мной смеялись, потом - злились, а затем я начал обгонять самых крепких...

- Какой период был самый сложный?

- А не было легких. Самый лучший - когда завоевываешь медаль и тебе дают месяц отпуска, чтобы побыть дома. Честно? Каждую осень хотелось закончить. Представьте, что каждый день, несмотря на дождь, мороз или сильный ветер, только от школы до тренировки бежать пять километров туда, а затем обратно.

Это сейчас - любое термобелье, валенки на тонкой подошве, потому что на толстой нельзя. А мы, когда зимой на воде тренировались, надевали на руки, чтобы не обморозить, пакеты от молока. За 2 - 3 месяца в начале сезона нужно накатать на воде 600 километров.

- Некоторые избиратели думают, что у депутата чемоданчик с волшебной кнопкой: нажмешь - и решишь любой вопрос.Фото: Сергей ГАПОН

- Не было мыслей: зачем мучиться - лучше стану юристом или экономистом? Или мечтали про Олимпиаду?

- Тогда про нее еще не знали. А перспектива - соперники рядом, я же должен их обогнать. Я же мальчик из деревни, городские задевали: «А, колхознички! Что, опять отстаете?..» Отец учил: взялся за дело - делай до конца. И я не давал себе других вариантов. Даже когда однажды в феврале со мной случилось ЧП.

Мы тренировались в мороз, лед на реке прорубали. Один парень решил пошутить - ударил своей лодкой меня в корму, я выпал в воду и пошел ко дну. Тело пробила тысяча иголок, сковал шок. Когда очнулся - понял, что это последний шанс, и что было сил рванул вверх… Выплыл, но до базы бежать - полтора километра. Мокрая одежда за секунды превратилась в корку: замерзает - и тогда уже не так холодно.

- Представляю, как закалка спортом помогала после в обычной жизни…

- Конечно! Смотришь, бывает, и не понимаешь: «Тоже мне, нашли проблему…» Что касается детей - у них есть выбор. Старший Ваня увлекся баскетболом. Еще хочу сына на борьбу записать, убеждаю: «Борцы дружат, у них настоящая братская семья - друг за друга горой». Сын хмурит брови: «Точно они там дружат?» Отвечаю: «Точно-точно (улыбается)!»

Со старшим сыном Иваном. Фото: личный архив.

«Выручали мамины консервы - ни про какие протеины тогда не знали»

- Хорошо, когда олимпийский чемпион, когда призовые и разные почести. А как спортсмену выжить до этого? Зарплаты, говорят, копеечные…

- Мы в свое время получали по 20 долларов. Выручали мамины консервы, ни про какие протеины тогда не знали. Что было - то и ели, роллтон заливали майонезом. Если есть потенциал - тебе помогут, мир не без добрых людей. Помню, первое хорошее весло мне купил Елизовский стеклозавод, я с этим веслом участвовал на Олимпиаде в Афинах. Первые часы с пульсометром подарил елизовский предприниматель Николай Сенкевич, за что я очень благодарен.

Все испытания стоят того, что идет следом. На первые деньги заказал маме стиральную машину из Германии, чтобы она не стирала руками в холодной воде на доске. Еще мечтал увидеть папу за рулем - купил машину. Помню, как на сборах в Белоозерске пришла первая большая зарплата, как папа удивился: «Это ж столько моих зарплат!»

- Спорту вы отдали более 20 лет, работе депутатом - два года. Наверное, после всего пройденного быть депутатом несложно? Сиди себе в кабинете…

- Быть спортсменом хоть и тяжелее, но результат сразу виден. Депутатскую работу тоже видишь, но многое ожидаешь в перспективе. Некоторые избиратели думают, что у депутата чемоданчик с волшебной кнопкой: нажмешь - и решишь любой вопрос.

Однажды женщина пришла на прием и попросила квартиру для дочери: «Дочка хорошая, дайте ей квартиру! Я Малахова смотрела - там депутаты квартиры дарили. Вы ж тоже депутат!» Не все понимают, в чем заключается работа депутата, приходится выслушивать все жизненные проблемы и рассуждения. Но депутаты помимо выяснения мнений жителей своего округа принимают участие в законотворчестве, принятии бюджета и т. д.

20 лет Александр отдал гребле, и два года уже депутат.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- В денежном выражении работа депутата, которые получают порядка двух тысяч, прибыльнее, чем заработки спортсмена?

- Депутаты не такие богатые, чтобы сильно мечтать об этой работе, не деньги здесь главное. Депутаты получают определенную зарплату, а в спорте ты ее можешь увеличить, достигнув лучшего результата.

«Когда спорт закончился, в семейной жизни началась притирка»

- Александр, в 2009 году мы поздравляли вас с женитьбой - тогда вы вместе с невестой Валерией даже выиграли в ток-шоу ОНТ «Приданое для невесты» 25 миллионов рублей на свадьбу. У вас родился сын Ваня, Валерия не раз комментировала нам события вашей жизни. Несколько лет назад вы развелись. Почему не сложилось?

- Возможно, сыграло свою роль то, что у меня в это время случился переходный этап - я только закончил спортивную карьеру, избирался депутатом. Получается, до этого толком вместе и не жили: постоянные тренировки, сборы, разъезды. Когда спорт закончился, в семейной жизни началась притирка. Оба эмоциональные, где-то поспорили, не поняли друг друга.

Порой в качестве переводчика выступали третьи лица, разъясняли то, что я не мог донести. Бывшая жена всегда жила в комфортных условиях, по сути, не знала настоящих проблем - многое ей было сложно понять.

В какой-то момент «переводчики» ретировались: «Разбирайтесь сами!»

Мы разошлись в разные стороны: она - со своими мыслями, я - где-то со своим упрямством. На данный момент я рад, что все так получилось, у меня сейчас счастливая семья, сын родился. Переживал только за отношения со старшим сыном. Ивану сейчас 9 с половиной лет. Но мы выстроили отношения, объяснив, что мама с папой живут раздельно, но любят его не меньше, чем раньше.

- Мы выстроили отношения с сыном, объяснив, что мама с папой живут раздельно, но любят его не меньше, чем раньше. Фото: личный архив.

- Сейчас вы женаты на телеведущей Екатерине Антоновой («Мисс фото» на конкурсе «Мисс Минск - 2011». - Ред.). И у бывшей жены, похоже, складываются отношения с другим спортсменом, футболистом.

- Хочу, чтобы у нее все получилась, чтобы рядом с моим сыном был пример и мужского воспитания, ведь я не могу постоянно быть рядом. Если вокруг будут одни женщины - придется отдать его в Суворовское училище.

С супругой Екатериной Антоновой, которая в 2011-м году на конкурсе красоты стала "Мисс Фото". Фото: личный архив.

- После развода мужчины нередко держат паузу, не хотят новых отношений...

- Мне было больно, многое менялось: новый дом, работа, быт - я даже в квартиру не хотел возвращаться. Одно время думал все вернуть, объяснить - «давай не делать ошибок, чтобы можно было отмотать обратно».

Жил как в тумане, мало что могло привлечь мое внимание. Но однажды увидел красивую девушку, которая выделялась из всей толпы: тонкие черты, ноги, голень...

С женой Екатериной. Фото: личный архив.

Увидел ее еще раз, познакомились. Для меня важно, чтобы девушке было не 20 лет, чтобы уже имела представление о жизни, проблемах, которые могут возникать в отношениях, чтобы понимала цену всему. Чтобы не учить взрослого ребенка жизни с нуля, чтобы девушка была зрелой, со стержнем. Катя такой и оказалась, мы уже два года женаты.

- Встретил Катю и стало так комфортно, что ничего другого уже не захотел, - признается Александр. Фото: личный архив.

- Не боялись сразу жениться?

- Я знал, что если поживу один, то мне станет комфортно и больше в свое пространство никого не пущу. Но встретил Катю, и мне стало так комфортно, что ничего другого я уже не захотел. В ней сочетаются красота, ум, рассудительность, чуткость, она замечательная мама. Год назад родился наш Тимур, и я по-настоящему прочувствовал отцовство. Он меня встречает с работы, ждет, каждый вечер я его купаю. Ему только годик, но он уже говорит «папа» и «мама».

- Хочу не учить взрослого ребенка жизни с нуля, а чтобы девушка была зрелой, со стержнем. Катя такой и оказалась, мы уже два года женаты. Фото: личный архив.

- Старший Иван познакомился с братиком?

- Конечно, он его носит, целует, спрашивает, когда братик назовет его по имени.

С сыновьями Иваном и Тимуром. Фото: личный архив.

Иван мудрый мальчик - его назвали в честь моего деда. У деда не было высшего образования, но были жизненная мудрость, сила, интуиция. Когда бабушки и деда не стало, решил сохранить их дом. Сейчас таких уже не строят - вершина и комель одинакового диаметра, а бревно 11 метров в длину.

Подняли фундамент, нужно было перестелить крышу… Помог и мэр Осиповичей, дом восстановили, сейчас в нем живут родители. Когда начинали ремонт, в деревне была одна жилая хата. Заканчивали стройку - и молодежь подтянулась: места хорошие, два километра от Елизово, где жилье дороже. Дом 1903 года, даже крюк остался, на котором качали люльку с отцом.

Помню бабушку, которая по утрам поила парным молоком из крынки, всегда с нежностью говорила: «Внучек, внучек, внучек». Перед смертью она сказала: «Хай бы гэтаму хлопчыку повезло!..» Не хочу гневить Бога - у меня все есть.

- Однажды увидел красивую девушку, которая выделялась из толпы: тонкие черты, ноги, голень... Фото: личный архив.

Хочу только дом построить возле водохранилища в Ждановичах, где когда-то тренировался. Чтобы можно было лодочку на реку поставить и, выбираясь из городской суеты, мечтать и ностальгировать.

- В жене сочетаются красота, ум, рассудительность, чуткость, она замечательная мама. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Богданович, 36 лет, родился в поселке Елизово Осиповичского района. Гребец на каноэ, олимпийский чемпион 2008 года на каноэ-двойке на 1000 м (с братом Андреем Богдановичем), победитель и призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы. На Олимпиаде 2012 года вместе с Андреем Богдановичем завоевал серебро. С 2016 года депутат Осиповичского района Палаты представителей, член Постоянной комиссии по национальной безопасности. Почетный гражданин Бобруйска. Женат, двое детей.