Музыкант Павел Клышевский: «За 4 месяца сбросил 26 килограммов. Хочу увидеть кубики на животе!»

Сегодня герой нашей рубрики «Звездный ЗОЖ» - лидер группы «Тяни-Толкай» Павел Клышевский. Как нам признался Павел, всю жизнь он был максимально антиспортивен. Когда не надо было выступать или сниматься по долгу профессии, музыкант любил поваляться на диване, просматривая любимые фильмы и сериалы. Но в сентябре прошлого года его жизнь резко поменялась.

- К сожалению, как это часто бывает, мотивацией привести себя в форму стал серьезный удар по здоровью, - признается Павел. - Не хочу вдаваться в подробности, но, что называется, бабушка с косой мимо прошла… Спасибо врачам, что все хорошо закончилось. Сейчас я в порядке, но продолжать жить так, как раньше, уже нельзя. И когда понимаешь, что другого выхода нет, так легко бросаешь курить и есть на ночь, так легко себя заставить встать с кровати и заниматься спортом, двигаться… Но держать себя в руках, чтобы похудеть, для меня не главное, ведь все это в итоге приводит к срыву и очередному набору веса. Сейчас, в 44 года, я действительно пытаюсь стать другим человеком!

Музыкант признается, что мотивацией привести себя в форму стал серьезный удар по здоровью. Фото: личный архив

- Даже трудно поверить, что еще несколько месяцев назад вы весили 140 килограммов...

- Понимаете, я максималист по натуре: ел все, что хотел, и в любое время суток. Еще я большой сладкоежка. Только представьте, мог съесть 1,5 килограмма конфет за раз! Или взять семейный пломбир, подогреть его немного в микроволновке, чтобы такой мягонький был, потом полить его банкой сгущенки, чтобы такое приторно-сладкое получалось... И затем уплетать это все под кино - красота! Так обычно люди не едят, вот и я доелся…

Самый первый шаг, который сделал Павел, - отказался от сладкого на ночь. А вот бороться с ночными перекусами, признается артист, у него пока не очень получается. Но плитку шоколада он заменил на пачку маложирного творога, который заливает несладким йогуртом и добавляет горсть изюма.

Артист признался, что сейчас себя чувствую лучше, чем 10 лет назад!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не могу сказать, что я ограничил себя очень жестко - ем почти все, что хочу, только порции стали в три раза меньше. Конечно, стал есть меньше красного мяса - особенно свинину. Заменил ее курицей и рыбой. Ем больше фруктов и овощей - знаю, что от овощей вообще не толстеют. Правда, друзья рекомендуют мне сократить количество фруктов в вечернее время, но пока вес идет вниз, буду есть. За 4 месяца я сбросил 26 килограммов, из них 13 - за первый месяц.

Жена Павла Алеся – хореограф, она всегда держит себя в форме. И поводов для гордости за мужа в последнее время у нее появляется все больше. Фото: личный архив

«Иногда подсознание кричит: давай наворачивать!»

- Учитывая ваши пищевые привычки, у вас большая сила воли! Срывы бывают?

- Да, если бы мне раньше кто-то сказал, что можно наесться парой яблок и киви, я бы рассмеялся! Времена появляются мысли съесть, например, жареной свинины с картошечкой… Сознание говорит мне: решил стать другим человеком - держись! А подсознание кричит: давай жрать, давай наворачивать! - смеется музыкант.

Артист признается, что когда группа гастролирует или выступает на каких-то мероприятиях, не всегда удается придерживаться правильного питания:

- Например, дома я стал меньше соли потреблять, тоже хорошо способствует похудению. И теперь в ресторанных блюдах очень чувствую соль. Но мысли о ссобойках нагоняют на меня тоску - не могу представить себе, что буду везде ездить со своими баночками…

Павел Клышевский учился на инженера-металлурга, но уже 20 лет поет в группе «Тяни-Толкай». Фото: личный архив

- А как друзья и близкие, не провоцируют съесть что-то вредное?

- Наоборот! Например, на праздники мы были у родителей жены Алеси в Гродно. Так теща приготовила мне диетическое оливье - колбасу заменила отварной курицей, а майонез - сметаной с горчицей. Такой салат намного легче, чем традиционное оливье, и на вкус замечательно.

«Каждый день хожу 100 минут, делаю планки и отжимаюсь»

По состоянию здоровья врачи запретили Павлу заниматься активными видами спорта. Музыканту доступен только самый безопасный, но от этого не менее эффективный способ сжигания жира - ходьба.

- Поначалу много гулял по улице, а когда стало холодать, купил себе беговую дорожку. Для меня она ходьбовая, - улыбается артист. - Каждый день занимаюсь: начал с 60 минут, а сейчас хожу по 100 минут. Я себя не насилую и обязательно слежу за пульсом. Купил даже для этого специальные умные часы. Буквально недавно ввел планки и отжимания от стены - от пола мне отжиматься пока нельзя. Для того чтобы правильно стоять в планке, скачал специальное приложение. Каждый день оно напоминает мне о занятиях - удобно, рекомендую.

Глядя на папу, сын Максим стал больше заниматься спортом. Фото: личный архив

- Уже чувствует себя другим человеком?

- Сейчас себя чувствую лучше, чем 10 лет назад! Приятно смотреть в зеркало, легче ходить по лестнице, наклоняться, заниматься физкультурой. Уменьшаются боли в спине, которые меня мучают уже 14 лет. Плюс я же бросил курить, а от этого уходят хрипы и свисты из легких. Раньше постоянно болел бронхитом, даже подозрение на астму было. Медленно, но верно двигаюсь в правильном направлении.

- Домашние берут пример?

- Глядя на меня, сын Максим стал больше заниматься спортом. Ему всего 8 лет, но он не пропускает ни одной тренировки по тайскому боксу. Возможно, в будущем я к нему присоединюсь. Жена Алеся всегда в отличной форме - она хореограф, но не перестает мною гордиться. Я же мечтаю похудеть до 88 килограммов - это нормальный вес для моего роста. А еще хочу увидеть кубики на животе, теперь это моя цель!

Каждый день Павел стоит в планке и ходит по беговой дорожке 100 минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыкант мечтает похудеть до 88 кг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СОВЕТЫ ОТ ПАВЛА КЛЫШЕВСКОГО

1. Не доводите свой организм до того момента, когда от соблюдения диеты и занятия физкультурой будет зависеть ваша жизнь!

2. Строгая диета на месяц - это не выход. Изменяйте тело, изменяя свой образ жизни. Придерживайте правильного питания, а раз в месяц устройте себе праздник живота.

3. Не оглядывайтесь на результаты друзей и знакомых. Делайте все на максимуме своих возможностей. И да пребудет с вами сила!

ДОСЬЕ «КП»

Павел Клышевский родился 2 сентября 1974 года в Минске. Окончил БНТУ по специальности «инженер-металлург», работал на Минском тракторном заводе технологом. Идея создать группу «Тяни-Толкай» пришла еще в школьные годы: трое музыкантов - Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц - дружат с детства. В этом году группе «Тяни-Толкай» исполняется 20 лет. Женат, воспитывает сына Максима.