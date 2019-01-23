2019-01-23T23:56:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Финальная распродажа зимы-2019 в CAPRICE: скидки до 50% на любую пару обуви!

Праздники закончились, но CAPRICE продолжает радовать ценами. С 25 января до 8 февраля в салонах сети можно приобрести натуральную обувь со скидкой до 50%
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Утеплиться на время февральской непогоды или обновить обувной гардероб к следующей зиме? Не проблема для клиентов магазинов CAPRICE: на наших полках вы найдете только качественную обувь из натурального меха и кожи. Устойчивая подошва, изящный каблук или ультрамодная танкетка - в салонах действует лавина скидок на все модели зимней коллекции (от 90 руб. за пару!)

В выгодности дисконта легко убедиться, взглянув на наши цены:

- Зимние сапоги немецкого бренда Tamaris на подкладке из натуральной шерсти теперь стоят 132 руб. (при исходной цене 264 руб.).

- Женские ботинки немецкого производителя Marco Tozzi продаются за 126 руб. на распродаже (первая цена - 210 руб.).

- Мужские ботинки швейцарской марки Rieker на подкладке из натуральной шерсти сегодня стоят 127 руб. (изначально - 254 руб.).

Кроме обуви из Германии и Швейцарии скидки действуют на польские бренды - Domeno, Trio, Baldowski и Szydlowski. Всего же в салонах представлены 12 европейских производителей, но главное предложение - это немецкая обувь CAPRICE.

Идя на финальную распродажу, большинство из нас рассчитывает увидеть лишь остатки коллекции. В CAPRICE все иначе: по скидочным ценам вы обнаружите разнообразие моделей и стиля, включая обувную классику и тренды нынешнего сезона. А главное - вся самая модная обувь в CAPRICE удобна и комфортна в носке.

А тем, кто не готов расплатиться за покупку сразу, салон предлагает рассрочку по картам:

- «Халва»

- «Магнит»

- «Карта покупок»

Период рассрочки - 3 месяца. При этом выбирать между отсроченной оплатой и скидочным процентом не нужно: SALE действует по любой из трех карт.

Также напоминаем об удобной альтернативе шопинга - покупках в интернет-магазине CAPRICE. Почему обновлять гардероб онлайн удобно?

- У нас большой ассортимент натуральной обуви.

- Быстро и бесплатно доставим заказ в любой город Беларуси.

- Модель можно осмотреть и примерить на месте.

- Все скидки распространяются на покупку обуви в интернет-магазине.

Подробнее о том, как выбрать обувь и заказать доставку, смотрите по ссылке: www.caprice.by.

Ждем вас на финальной распродаже сезона - с 25 января до 8 февраля в магазинах CAPRICE!

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Адреса магазинов CAPRICE в Минске

Адреса магазинов CAPRICE в Минске

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