2019-01-23T14:36:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новинки на полках: Сгущенка станет «молокосодержащей консервой», а мороженое лишится звания «пломбир»

Теперь о растительном жире в молочных продуктах будет написано в их названии
Таисия САВИНА
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Рассказываем, что изменится для покупателейРассказываем, что изменится для покупателейФото: Павел МАРТИНЧИК
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С 16 января 2019 года молочная продукция должны маркироваться по более жестким правилам - вступили в силу изменения в техрегламенте Таможенного союза. Рассказываем, что изменится для покупателей.

Длинные названия, большой шрифт и надпись о ГМО

Вместо привычных надписей «творог» или «сметана» появятся сложные конструкции, иногда из десяти слов. Например, сгущенка может стать «молокосодержащей консервой с заменителем молочного жира», а творог превратится в «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога». А вот мороженое с заменителем молочного жира запретили называть «пломбир», «молочное», «сливочное»…

Длинное название будет означать, что продукт сделан не только из натурального молока. Недобросовестным производителям будет сложнее заменить животный жир на более дешевый растительный и попытаться это скрыть.

Единственное, что разрешат изменить в названии, - слово «продукт». Вместо него можно вставить консистенцию - крем, паста и т. д.

Поскольку названия удлинились, ввели еще два требования: название не разделять, а шрифт делать определенного размера. Раньше в законодательстве было расплывчатое требование «легкочитаемый шрифт», теперь появились цифры: для наименования это не менее 2,5 мм, для информационного поля с информацией - не менее 3 мм, другая информация - не менее 0,8 мм. Если размер упаковки не позволяет - использовать максимально возможный. Вопросу, не маловато ли, чиновники удивились и рассказали, что некоторые наносят шрифт гораздо меньше.

Еще одно важное изменение - с ГМО-продуктами. Теперь, если продукт содержит генно-модифицированные организмы, на этикетке должна быть одна надпись «генно-модифицированная продукция» или «продукция, содержащая компоненты с ГМО» и знак с большими буквами ГМО. Но если в продукте не больше 0,9% ГМО - она признается натуральной, и специальных отметок не будет.

Зачем нужно было менять правила?

Разработчики говорят, что изменения направлены на защиту прав потребителей.

- Надеемся, цели этого изменения будут достигнуты - информация для потребителя станет более понятной, а качество продукции повысится, - сказала консультант управления метрологии Государственного комитета по стандартизации Ирина Ненартович.

- Еще это поможет поднять конкурентоспособность натуральной белорусской продукции. Как известно, у нас большая часть продукция производится без добавок и заменителей молочного жира. Потребитель, глядя на полку с молоком в магазине, сможет оценить состав и сделать осознанный выбор, - дополнил замдиректора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза.

Успеют ли производители переименовать продукты?

Производители молочки об изменении знали давно, так что время подготовить новые этикетки у них было. С 16 января все этикетки должны печатать по новым правилам. Но на полках можно будет еще найти то, что напечатали раньше, по старым правилам. Такие продукты разрешили продавать в течение их срока годности.

Многих ли товаров это коснется?

Как оказалось, изменения коснутся небольшого количества продуктов, большинство белорусских товаров хорошего качества. Научно-практический центр Национальной академии наук брал образцы молочной продукции и проверял их составы, чтобы выяснить, не заменил ли кто животный жир растительным.

- В мониторинге участвовали все белорусские предприятия молочной отрасли. Ни в одном из образцов не выявили заменители молочного жира. Все показатели были в норме, - заверила заместитель гендиректора Научно-практического центра Национальной академии наук Елена Моргунова.

Но все же белорусские продукты с заменителем молочного жира на прилавках можно найти:

- В 2018 году такой продукции произвели всего 829 тонн. Это примерно 0,01% от общего числа в 7,4 миллиона тонн, - рассказал Кирилл Глущенко.

Но новые правила действуют кроме нашей страны для всех государств Таможенного союза ЕАЭС, а это еще Россия, Казахстан, Армения и Киргизия. Из этих стран чаще всего к нам попадает российская молочка. А в соседней стране производители часто грешили тем, что добавляли в молочные продукты растительный жир, не сообщая об этом. Только по данным Роскачества, доля таких продуктов в России может достигать 20%

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