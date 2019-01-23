На национальном отборе «Евровидения» встретятся Венера, Зена и Aura?

Может, простое совпадение - но в этом году нацотбор объявили только после традиционного приема у президента страны на старый Новый год, куда всегда приглашают лучших белорусских артистов. Не исключено, что организаторы конкурса ждали эту встречу, чтобы пообщаться с президентом и получить его одобрение.

Фото: Eurofest.by

Были слухи, что нацотбор могут вовсе упразднить, а Белтелерадиокомпания сама назначит представителя от нашей страны. Это не запрещено регламентом песенного конкурса и было бы понятней, чем голосование жюри и зрителей, результаты которого из года в год вызывают у многих раздражение. В прошлом году, после того как представлять нашу страну выбрали украинского певца Никиту Алексеева, к председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту отправилась делегация от артистов, которые соперничали с ним в финале. Эйсмонт обещал разобраться и поменять систему голосования. Как видим, он сдержал слово.

Итак, что нас ждет в этом году. Во-первых, упразднена архаичная система отправки заявок флешками и дисками по обычной почте - теперь песни на конкурс принимаются только в электронном виде на сайте tvr.by. Сроки приема максимально сжатые - всего 9 дней, до 31 января.

Во-вторых, зрительского голосования в этом году не будет. 4 февраля исполнителей, которые мобильно представили заявки, прослушает живьем жюри и выберет 10 лучших. Финал отбора пройдет в формате гала-концерта не позднее 8 марта. Победителя опять же выберет жюри. Остается главным вечный вопрос - а судьи кто?

Зина Куприянович прекрасно показала себя как ведущая на детском "Евровидении-2018". Фото: личный архив

Среди главных претендентов на путевку на «Евровидение-2019» называют певицу Зену и Юлию Быкову. Зене (Зине Куприянович) 16 лет, она выпускница «Новой фабрики звезд» и очередная протеже Виктора Дробыша (напомним, он уже представлял Беларусь на «Евровидении» с IVAN). В прошлом году Зена прекрасно справилась с ролью ведущей детского «Евровидения», которое проходило в Минске.

2018 год стал для Юлии Быковой очень успешным в творческом плане.

Юлия Быкова является солисткой группы Aura и соавтором множества песен со своим мужем Евгением Олейником. В том числе песни «Куточак Беларусi» о малой родине, которую исполнила Алена Ланская. Весь творческий коллектив (основой которого являются Юлия Быкова и Евгений Олейник) в начале 2019 года получил от президента премию «За духовное возрождение» за цикл песен, в том числе и "Куточак Беларусi".

Напомним, в песне есть аллюзии на детство Александра Лукашенко, а клип и вовсе снимался в родительском доме белорусского президента в деревне Александрия Шкловского района.

Но пока все это только предположения. Кто еще готов выдвинуть свою кандидатуру на «Евровидение»? Первой о своих амбициях заявила певица Марина Грегори, о которой до этого никто и не слышал.

Марина Грегори буквально парит в облаках в своем фееричном клипе. Кадр из видео

В клипе она в буквальном смысле парит в облаках и в результате нехитрого монтажа будто бы идет с Александром Лукашенко рядом, а тот ее внимательно слушает. В общем, один фрик в нашем нацотборе уже точно есть.

Евровидение 2019 (Беларусь): Mariah Gregory - I Still Love You.Евровидение 2019 (Беларусь): Mariah Gregory I Still Love You (официальная презентация участника и песни от Республики Беларусь)

Как сообщает портал eurofest.by, в нашем отборе готов выступить и популярный румынский певец Mihai Traistariu. Он хочет предложить на суд жюри песню Baya. Mihai успешно представлял Румынию на “Евровидении 2006” в Афинах и после Lordi, Димы Билана и Hari Mata Hari занял высокое 4-е место в финале.

Михай представил на суд жюри традиционный балканский турбо-фолк. Фото: eurofest.by

А в наш отбор залетел потому, что отказался от участия в румынском национальном отборе «Selec ia Na ional 2019» из-за необъективности отбора. У них это тоже проблема, оказывается.

M I H A I - Baya ( Eurovision 2019 ).

А теперь о серьезных конкурентах: певица Наталья Кудрина (раньше более известная как Венера) готова представить на конкурс свою новую песню «Непобедимая». Венера говорит, что серьезно готовилась к отбору, готов англоязычный текст песни, костюмы, балет и даже клип. Остались лишь последние штрихи - песня будет обнародована на днях.

Есть даже три песни для нацотбора у певицы Ани Шаркуновой - но она окончательно не решила, стоит ли подавать их. В раздумьях и Napoli. Говорит, что песня у нее есть, и если она успеет ее довести до ума, то подаст заявку. А вот Гюнешь заявила, что после 7 неуспешных попыток выступить на «Евровидении» этот год она решила пропустить.

Наталья Кудрина (она же в прошлом Венера). Фото: личный архив

БУДЬ В КУРСЕ

Израиль получил право проведения конкурса после победы на шоу певицы Нетты Барзилай и ее «куриной песенки». Долгое время город, который станет организатором конкурса, не назывался. Хотя премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обещал провести его в Иерусалиме. Но организаторы "Евровидения" назвали заявку Тель-Авива самой креативной и привлекательной. Там и пройдет конкурс, полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Напомним, Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года, но еще ни разу не побеждала (если не считать детской версии конкурса, где мы выигрывали уже дважды).