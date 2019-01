На национальном отборе «Евровидения» встретятся Венера, Зена и Aura?

Может, простое совпадение - но в этом году нацотбор объявили только после традиционного приема у президента страны на старый Новый год, куда всегда приглашают лучших белорусских артистов. Не исключено, что организаторы конкурса ждали эту встречу, чтобы пообщаться с президентом и получить его одобрение.

Были слухи, что нацотбор могут вовсе упразднить, а Белтелерадиокомпания сама назначит представителя от нашей страны. Это не запрещено регламентом песенного конкурса и было бы понятней, чем голосование жюри и зрителей, результаты которого из года в год вызывают у многих раздражение. В прошлом году, после того как представлять нашу страну выбрали украинского певца Никиту Алексеева, к председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту отправилась делегация от артистов, которые соперничали с ним в финале. Эйсмонт обещал разобраться и поменять систему голосования. Как видим, он сдержал слово.

Итак, что нас ждет в этом году. Во-первых, упразднена архаичная система отправки заявок флешками и дисками по обычной почте - теперь песни на конкурс принимаются только в электронном виде на сайте tvr.by. Сроки приема максимально сжатые - всего 9 дней, до 31 января.

Во-вторых, зрительского голосования в этом году не будет. 4 февраля исполнителей, которые мобильно представили заявки, прослушает живьем жюри и выберет 10 лучших. Финал отбора пройдет в формате гала-концерта не позднее 8 марта. Победителя опять же выберет жюри. Остается главным вечный вопрос - а судьи кто?

Среди главных претендентов на путевку на «Евровидение-2019» называют певицу Зену и Юлию Быкову. Зене (Зине Куприянович) 16 лет, она выпускница «Новой фабрики звезд» и очередная протеже Виктора Дробыша (напомним, он уже представлял Беларусь на «Евровидении» с IVAN). В прошлом году Зена прекрасно справилась с ролью ведущей детского «Евровидения», которое проходило в Минске.

Юлия Быкова является солисткой группы Aura и соавтором множества песен со своим мужем Евгением Олейником. В том числе песни «Куточак Беларусi» о малой родине, которую исполнила Алена Ланская. Весь творческий коллектив (основой которого являются Юлия Быкова и Евгений Олейник) в начале 2019 года получил от президента премию «За духовное возрождение» за цикл песен, в том числе и "Куточак Беларусi".

Напомним, в песне есть аллюзии на детство Александра Лукашенко, а клип и вовсе снимался в родительском доме белорусского президента в деревне Александрия Шкловского района.

Но пока все это только предположения. Кто еще готов выдвинуть свою кандидатуру на «Евровидение»? Первой о своих амбициях заявила певица Марина Грегори, о которой до этого никто и не слышал.

В клипе она в буквальном смысле парит в облаках и в результате нехитрого монтажа будто бы идет с Александром Лукашенко рядом, а тот ее внимательно слушает. В общем, один фрик в нашем нацотборе уже точно есть.

Евровидение 2019 (Беларусь): Mariah Gregory - I Still Love You.Евровидение 2019 (Беларусь): Mariah Gregory I Still Love You (официальная презентация участника и песни от Республики Беларусь)