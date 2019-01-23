2019-01-23T14:40:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Отец лихача на Infiniti: «Ремнем его надо!»

Александр Лухвич, отец Ильи, в прошлом известный футболист, а сейчас тренер, прокомментировал ситуацию
Владимир КРИУЛИН
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Молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД. Фото: instagram.com/_l.i.7_/Молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД. Фото: instagram.com/_l.i.7_/
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- Илья сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинения, но ничего криминального, речь об уголовном деле не идет. Другие детали пока сообщать рано. Подобное с Ильей случилось впервые. Надеюсь, дело ограничится беседой и штрафом.

- На сайте «Трибуна» много комментариев. На некоторые под никнеймом lukhvich вы отвечаете?

- Да, хочу сказать, что извиняюсь за такое поведение, где-то недосмотрел, есть и моя вина. Но надо понимать, что Илье 20 лет, он живет отдельно. Еще раньше много беседовал с ним по поводу такого вождения, поведения в социуме. Но молодые же все дерзкие, считаю себя самыми умными, думают, что жизнь - это просто.

Илья выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар. Фото: instagram.com/_l.i.7_/

Илья выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар. Фото: instagram.com/_l.i.7_/

- Популярная реакция: «Вот футболист мажор, откуда деньги на такую машину?»

- Это машина моей жены. Мы живем за городом, иногда даем ему ездить на учебу в университет.

- Наверное, лишите машины на ближайшее будущее?

- Как пишут в комментариях, ремнем надо.

Видео своих «подвигов» выкладывал в Instagram. Фото: скрин видео

Видео своих «подвигов» выкладывал в Instagram. Фото: скрин видео

- Какое спортивное будущее Ильи? Сезон он завершал в минском «Луче».

- Контракт закончился, сейчас он без клуба. Сейчас он учится, в поиске новой команды.

Напомним, молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД (выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар) и видео своих «подвигов» выкладывал в Instagram.

В кадре всегда черная Infiniti FX II. Вот ее молодой водитель объезжает пробку по тротуару на Киселева, а вот машина припаркована на газоне у Троицкого предместья, и подпись – «Что хочу то и делаю». На других видео водитель объезжает пробку по разделительной полосе, обгоняет поток по встречке, по обочине, частенько сопровождая свои действия нецензурной лексикой. На одном из видео он ездит по пешеходной площади перед зданием парламента, на другом – управляет машиной, держа в руке предмет, похожий на пистолет.

«Разгоняем людей стробоскопами», «Кто разрешил? А кто запретил?», «Надоели эти дачники», «Дерзкий черный инфинити несется по городу», «Мой папа из МВД» - такие подписи его видеороликами видео.

Журналисты «Трибуны» выяснили, что аккаунт принадлежит 19-летнему Илье Лухвичу. Он сын Александра Лухвича, бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск». Парень сам серьезно занимался футболом.

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