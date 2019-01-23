2019-01-23T16:07:45+03:00
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КП Беларусь

«Фаворитка» стала фавориткой на «Оскарах»

У исторической комедии 10 номинаций - так же, как у «Ромы» Альфонсо Куарона
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Актриса Эмма Стоун в фильме "Фаворитка", который удостоился десяти номинаций на Оскар.Актриса Эмма Стоун в фильме "Фаворитка", который удостоился десяти номинаций на Оскар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не раз удивлявший международную кинообщественность (фильмами «Лобстер» и «Убийство священного оленя») грек Йоргос Лантимос впервые поставил «Фаворитку» не по собственному сценарию. На сегодня это тронутое чёрным юмором костюмно-историческое повествование о возвышении одной придворной фаворитки за счёт другой в начале 18 века - самый доступный и зрительский его фильм. Но никто не мог предсказать, что этому фильму достанется десять главных номинаций, включая и «лучший фильм».

Фаворитка (2019). Русский трейлер

То же самое с фреской Альфонсо Куарона «Рома». Режиссер одной из серий про Гарри Поттера и принесшей ему «Оскара» «Гравитации» снял не просто самый личный свой фильм, но настоящее большое авторское кино, черно-белую фреску о взрослении в 1970-е годы.

Рома (2018). Трейлер .

То, что фильм компании «Нетфликс» получит номинацию как «лучший иностранный фильм» не вызывало сомнений, но раньше этим бы дело и ограничилось - сегодня авторский фильм с непрофессиональными актёрами, снятый на диалекте «чиланго», на котором говорят только в Мехико-сити, получает 10 главных номинаций, и в половине из них точно выиграет. Добавьте к этому успех поляка Павла Павликовского с «Холодной войной» - он не только номинирован как «лучший иностранный фильм», но и за лучшую режиссерскую и операторскую работу, и станет ясно, что Голливуд жаждет обновления, призывает новую кровь. Для иностранных режиссеров, снимающих кино не по-английски, - это несомненно, огромный прорыв.

Холодная война (Польша) Режиссер - Павел Павликовский .

Греки и поляки с одной стороны, а с другой - два фильма, в названии которых есть слово «черный» - политическая комедия Спайка Ли «Черный клановец» и комикс от «Марвел» «Черная пантера», это первый случай, когда комикс проходит в главную номинацию.

Черный клановец Русский трейлер (2018).Черный клановец 2018 года

Если «Рома» - образец современного авторского фильма, то основной массив восьмерки лучших - это интеллигентное зрительское, жанровое кино. Академики - тоже люди, и хотят, чтобы их развлекали, но без ущерба для чувствительности и интеллекта. Среди номинантов на «Оскара» за лучший фильм сразу две музыкальных картины - биопик группы Queen «Богемская рапсодия» и очередной ремейк классической мелодрамы «Звезда родилась» Брэдли Купера с Леди Гагой. И еще две «серьезных комедии» - «Зеленая книга» Питера Фаррелли посвящена теме расизма, а «Власть» Адама МакКея - и вовсе биопик Дика Чейни, вице-президента при Буше-младшем, при котором американцы казнили Саддама и провернули еще массу столь же безнравственных дел. Что возьмет верх на церемонии «Оскара» - политический или личный сюжет, мы узнаем 24 февраля.

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