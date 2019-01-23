«Купила айфон»: подростки в торговом центре нашли 6100 долларов

Две юные минчанки, 2002 и 2003 г. р., последовали известной поговорке «что упало - то пропало». И в минском торговом центре, что на улице Денисовская, подобрали 6100 долларов. Найденные деньги подростки поделили поровну. После этого одна из девочек купила себе айфон и одежду. А вот ее подружка свою долю не потратила.

Выяснилось все это после того, как их нашла милиция. Владелица крупной суммы вовремя опомнилась и побежала за помощью.

- Деньги у женщины выпали из сумки возле одного из торговых островков, когда она покупала гарнитуру для телефона. Пропажу она обнаружила, когда уже сидела в кафе, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Вскоре сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД нашли тех самых девчонок, которые присвоили себе деньги.

Изъятые у них деньги - а это больше 5 тысяч долларов - находятся в Ленинском РУВД, но в ближайшее время их вернут владельцу.

Сейчас милиция проводит проверку, и понесут ли девочки какое-то наказание, пока неизвестно. Но, их, например, могут привлечь к уголовной ответственности за кражу, так как девочкам уже есть 14 лет.

Как говорится в статье 228 Гражданского кодекса, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом его собственника. А если вещь, допустим, найдена в помещении, то она подлежит сдаче владельцу этого помещения.