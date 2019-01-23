2019-01-23T17:44:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске лжесвященника приговорили к 7 годам колонии

Липовый батюшка обманул 14 человек
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ближайшие годы мужчина проведет в исправительной колонии. Фото: УВД Брестского облисполкомаБлижайшие годы мужчина проведет в исправительной колонии. Фото: УВД Брестского облисполкома
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О 49-летнем уроженце Брестской области, который представлялся отцом Александром, «Комсомолка» писала в сентябре прошлого года. Два года - с 2016-го по 2018-й - он выдавал себя в Минске за православного священника. Доверчивые люди и не подозревали, что это аферист. Липовый батюшка одевался в подрясник, имел церковные атрибуты… В результате он выманил 1500 долларов за снятие порчи, одолжил 3000 долларов на строительство храма и 2000 долларов на развитие бизнеса по производству свечей.

После того как фото мошенника опубликовали в СМИ, в Барановичах нашлась еще одна жертва - пенсионерка, которая отдала аферисту 1000 долларов на строительство храма.

Любопытно, что в 2001 году уроженец Брестской области был судим за мошенничество - тогда он тоже представлялся священником.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Суд Первомайского района Минска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает Генпрокуратура.

Потерпевшими по делу признаны 14 человек, а общая сумма причиненного им имущественного вреда - 48 486 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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