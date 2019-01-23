Алексей Ягудин: «Загитова стала кататься намного легче»
Соревнования открыли девушки. В короткой программе, по большому счету, обошлось без сюрпризов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова подтвердила фаворитский статус, откатав без срывов и падений. Только жюри и специалисты заметили недочет.
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, комментировавшие турнир для российского Первого канала, сошлись во мнении, что Алина допустила ошибку на риттбергере. Но в остальном Тарасова все больше восхищалась: «На какой сумасшедшей скорости Алина прыгала!», «Она набрасывалась на прыжки…», «Какая точеная фигурка!», «Какая она красивая, нежная, талантливая девочка…» Еще она хвалила россиянку Софью Самодурову. Загитова выиграла короткую программу, а Самодурова заняла второе место.
Алине Загитовой доставались самые сильные овации трибун и больше всего мягких игрушек (по традиции болельщики после выступлений их бросают на лед). Один плюшевый медведь, кажется, был ростом с саму фигуристку.
Алина Загитова обрела былую легкость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Неожиданность была лишь одна – Станислава Константинова упала на завершающей стадии одного из каскадов. С одиннадцатого места после короткой программы штурмовать пьедестал будет крайне сложно. Похоже, полностью российскую тройку призеров у девушек зрители не увидят.
Станислава Константинова начала свою программу хорошо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
... но случилось падение. Сразу после выступления Станислава не смогла сдержать слезы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) – 75,00
2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88
3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64
4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61
5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08
6. Лорин Лекавалье (Франция) – 63,29
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,95
8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,95
9. Александра Фейгин (Болгария) – 58,80
10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 58,06
11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76
12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 55,85
13. Иветт Тот (Венгрия) – 54,90...
17. Анита Остлунд (Швеция) – 52,76...
19. Николь Шотт (Германия) – 50,68
На трибунах любители фигурного катания в паузах между прокатами гонялись на селфи и автографом знаменитостей. Как и прежде больше всего внимания доставалось Татьяне Тарасовой, которая комментирует выступления для российского Первого канала.
Татьяна Тарасова: «Приехав в Минск, первым делом попробовала драники»
Очередь за автографом Татьяны Анатольевны тянулась в несколько десятков метров.
Зрители выстраивали в многометровую очередь на селфи и авторафами Татьяны Тарасовой.
Татьяна Тарасова комментирует чемпионат Европы для ТВ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
КОМПЕТЕНТНО
Для «Комсомолки» выступления девушек прокомментировал Олимпийский чемпион Алексей Ягудин:
- К сожалению, Константинова не справилась. Не знаю с чем. Делом в том, что у россиянок кроме мыслей о борьбе за медали чемпионата Европы есть мысли о том, что идет отбор на чемпионат мира. А у сборной России большой резерв (в запасе Медведева и Туктамышева – Ред.). Татьяна Тарасова говорила, что у Станиславы Константиновой и на тренировках кое-что не получалось. Но она может собраться.
Софья Самодурова для меня открытие этого сезона, прям сенсация, штурмует свои программы. Пусть говорят, что у нее более простой контент: не тройной лутц с чем-то, а тройной флип с тройным тулупом, не флип шагов, а тройной риттбергер шагов тройно. Но простота порой берет города. По новой судейской системе лучше делать более простые элементы, но на ура. В итоге Софья даже стала первой по технической оценке. У Алины Загитовой засчитали недокрут на каскаде тройной лутц-тройной риттбергер. Что касается Загитовой, то я увидел более легкое катание по сравнению с чемпионатом России в Саранске. Наверное, там сказалось присутствие юниорок, которые штампуют четвертные прыжки – хочешь не хочешь, а это давит. Но она молодец, что идет на этот каскад, понимает, что это ключик к будущему успеху. Мы с Татьяной Анатольевной Тарасовой заметили, что она сегодня легче каталась, а не кралась к прыжкам (как это было Саранске, тогда даже упала). Не беру во внимание, что она клюнула носом во время исполнения тройного флипа, всякое бывает. В целом порадовало выступление двух одиночниц.
Также комментариями поделился Игорь Бобрин, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, как хореограф ставил программу паре Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, которые выиграли золото на Олимпиаде 2002 года:
- Расстановка после короткой программы вполне закономерная, учитывая, как выступили девушки. Обидно за Константинову… Ей будет трудно подняться наверх.
- Выступление Загитовой идеально?
- Ни один спортсмен не скажет, что выступил идеально. Считаю, что Загитова вышла из того стресса, в котором находилась. Сделала то, что показывала на тренировках. Это самое главное.
- Падение Константиновой – это сказал фактор психологии?
- Трудно сказать. Но я завидую девушкам как бывший одиночник – я не справился бы с таким количеством тройных, четвертных прыжков, которые сейчас делают девушки. Сложно собраться, когда ты уже был первым. Может, это и психология.
- Скорее всего, российского трио на пьедестале не будет?
- Сложно сказать. Если кому-то из иностранцев сделают российское гражданство, то увидим российское трио (улыбается).
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