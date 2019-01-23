Алексей Ягудин: «Загитова стала кататься намного легче»

Соревнования открыли девушки. В короткой программе, по большому счету, обошлось без сюрпризов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова подтвердила фаворитский статус, откатав без срывов и падений. Только жюри и специалисты заметили недочет.

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, комментировавшие турнир для российского Первого канала, сошлись во мнении, что Алина допустила ошибку на риттбергере. Но в остальном Тарасова все больше восхищалась: «На какой сумасшедшей скорости Алина прыгала!», «Она набрасывалась на прыжки…», «Какая точеная фигурка!», «Какая она красивая, нежная, талантливая девочка…» Еще она хвалила россиянку Софью Самодурову. Загитова выиграла короткую программу, а Самодурова заняла второе место.

Алине Загитовой доставались самые сильные овации трибун и больше всего мягких игрушек (по традиции болельщики после выступлений их бросают на лед). Один плюшевый медведь, кажется, был ростом с саму фигуристку.

Алина Загитова обрела былую легкость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неожиданность была лишь одна – Станислава Константинова упала на завершающей стадии одного из каскадов. С одиннадцатого места после короткой программы штурмовать пьедестал будет крайне сложно. Похоже, полностью российскую тройку призеров у девушек зрители не увидят.

Станислава Константинова начала свою программу хорошо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... но случилось падение. Сразу после выступления Станислава не смогла сдержать слезы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08

6. Лорин Лекавалье (Франция) – 63,29

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,95

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,95

9. Александра Фейгин (Болгария) – 58,80

10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 58,06

11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76

12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 55,85

13. Иветт Тот (Венгрия) – 54,90...

17. Анита Остлунд (Швеция) – 52,76...

19. Николь Шотт (Германия) – 50,68

На трибунах любители фигурного катания в паузах между прокатами гонялись на селфи и автографом знаменитостей. Как и прежде больше всего внимания доставалось Татьяне Тарасовой, которая комментирует выступления для российского Первого канала.

Татьяна Тарасова: «Приехав в Минск, первым делом попробовала драники»

Очередь за автографом Татьяны Анатольевны тянулась в несколько десятков метров.

Зрители выстраивали в многометровую очередь на селфи и авторафами Татьяны Тарасовой.

Татьяна Тарасова комментирует чемпионат Европы для ТВ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КОМПЕТЕНТНО

Для «Комсомолки» выступления девушек прокомментировал Олимпийский чемпион Алексей Ягудин:

- К сожалению, Константинова не справилась. Не знаю с чем. Делом в том, что у россиянок кроме мыслей о борьбе за медали чемпионата Европы есть мысли о том, что идет отбор на чемпионат мира. А у сборной России большой резерв (в запасе Медведева и Туктамышева – Ред.). Татьяна Тарасова говорила, что у Станиславы Константиновой и на тренировках кое-что не получалось. Но она может собраться.

Софья Самодурова для меня открытие этого сезона, прям сенсация, штурмует свои программы. Пусть говорят, что у нее более простой контент: не тройной лутц с чем-то, а тройной флип с тройным тулупом, не флип шагов, а тройной риттбергер шагов тройно. Но простота порой берет города. По новой судейской системе лучше делать более простые элементы, но на ура. В итоге Софья даже стала первой по технической оценке. У Алины Загитовой засчитали недокрут на каскаде тройной лутц-тройной риттбергер. Что касается Загитовой, то я увидел более легкое катание по сравнению с чемпионатом России в Саранске. Наверное, там сказалось присутствие юниорок, которые штампуют четвертные прыжки – хочешь не хочешь, а это давит. Но она молодец, что идет на этот каскад, понимает, что это ключик к будущему успеху. Мы с Татьяной Анатольевной Тарасовой заметили, что она сегодня легче каталась, а не кралась к прыжкам (как это было Саранске, тогда даже упала). Не беру во внимание, что она клюнула носом во время исполнения тройного флипа, всякое бывает. В целом порадовало выступление двух одиночниц.

Также комментариями поделился Игорь Бобрин, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, как хореограф ставил программу паре Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, которые выиграли золото на Олимпиаде 2002 года:

- Расстановка после короткой программы вполне закономерная, учитывая, как выступили девушки. Обидно за Константинову… Ей будет трудно подняться наверх.

- Выступление Загитовой идеально?

- Ни один спортсмен не скажет, что выступил идеально. Считаю, что Загитова вышла из того стресса, в котором находилась. Сделала то, что показывала на тренировках. Это самое главное.

- Падение Константиновой – это сказал фактор психологии?

- Трудно сказать. Но я завидую девушкам как бывший одиночник – я не справился бы с таким количеством тройных, четвертных прыжков, которые сейчас делают девушки. Сложно собраться, когда ты уже был первым. Может, это и психология.

- Скорее всего, российского трио на пьедестале не будет?

- Сложно сказать. Если кому-то из иностранцев сделают российское гражданство, то увидим российское трио (улыбается).

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