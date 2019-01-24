Чиновники и бизнес обсудили, могут ли торговые сети разыгрывать машины и квартиры

На заседании побывала и «Комсомолка». Пока ни о каких изменениях речи не идет: заинтересованные стороны обсуждают то, нужны ли они и в каком виде.

- Цель комиссии - рассмотреть целесообразность и возможность дополнительного регулирования работы монополистов на рынке розницы. (…) Это даже не проект, это концепция. Возможно, отсюда выйдет какой-то проект, - пояснил перед началом заседания глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Согласно этой концепции, доминантом будет считаться торговая сеть, на которую приходится больше 15% розничного товарооборота продовольственных товаров в стране. Но бизнес-союзы с такими критериями не согласны. Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов предложил распространить ограничение в 15% не на всю страну, а на отдельные районы (сейчас ограничение в районе - 20%). Иначе обсуждаемые правила будут распространяться только на одну торговую сеть - «Евроторг».

- Это значительное сужение, - отметил Виктор Маргелов.

В МАРТ пояснили, почему решили отталкиваться именно от республиканского рынка.

- Любая торговая сеть, которая достигает 15%, уже оказывает существенное влияние на всю экономику. Мы не можем ждать, пока она разрастется до 35%, чтобы ее признать однозначным доминантом. Поэтому нам внутри республики надо понизить планку до 15%, - сказал замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Одна из идей документа - ограничить рекламные бюджеты доминантов, которые включаются в затраты, до 0,5% их выручки. Виктор Маргелов предложил урезать эту сумму еще больше - до 0,25%. А Владимир Колтович предложил ввести другие ограничения: например, запретить доминантам пускать рекламу по телевидению в самое популярное время.

- Я категорический противник количественных ограничений работы предприятий. Если оно имеет больший доступ к возможностям, то надо ограничивать не бюджеты, а условия работы, - объяснил свое мнение глава МАРТ.

В ведомстве отметили, что от ограничения рекламных бюджетов могут пострадать и другие организации: например, те же рекламные агентства или СМИ.

Возможные изменения могут коснуться и рекламных игр, которые регулярно проводят многие торговые сети. Предполагаемые ограничения выглядят так: рекламную игру с призовым фондом 3000 базовых (76 500 рублей) можно будет проводить только раз в год, а рекламные игры с призовым фондом более 100 000 базовых (2 550 000 рублей) вообще запретят.

- Это же 1 млн. 250 тыс. долларов! Я считаю, надо раз в десять срезать. А если у них есть свободные деньги, надо колхоз дать. Или два, - был категоричен Виктор Маргелов.

В МАРТ, в свою очередь, предложили заново вернуться к обсуждению понятий «рекламная игра» и «лотерея».

- Я прихожу в торговый объект, и мне там за мою покупку бесплатно «выдают билет», по которому я участвую в лотерее. Это рекламная игра или уже лотерея? - задался вопросом Владимир Колтович.

Министр отметил, что национальные лотереи могут терять деньги из-за того, что белорусы чаще участвуют в рекламных играх. А по закону часть прибыли от лотерей идет на социалку, поддержку спорта и так далее.