2019-01-24T15:49:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Радовался зимним ботинкам как ребенок» Погорельцу из Слуцкого района за пару дней собрали все нужные вещи

Теперь у 65-летнего мужчины из Слуцкого района есть и одежда, и посуда, и продукты
Алеся ДОБЫШ
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Дом Валерия Скрипинского сильно обгорел, жить там нельзя. Фото: Алесь Достанко, «Інфа-Кур’ер».Дом Валерия Скрипинского сильно обгорел, жить там нельзя. Фото: Алесь Достанко, «Інфа-Кур’ер».
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У 65-летнего Валерия Скрипинского из деревни Малая Падерь Слуцкого района 8 января сгорел дом, а сам он чудом спасся. В тот день первым к горящему дому подошел 15-летний Даниил Жданко - парень пытался докричаться до хозяина, выбил дверь. А чуть позже водитель Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения Валерий Барцевич, который проезжал мимо, вошел в дом, наощупь нашел внутри человека и вытащил его наружу .

Сейчас спасенный мужчина в больнице - до недавнего времени у него не было даже зимней одежды - все сгорело в доме.

Для мужчины приносят одежду, еду, посуду и даже технику. Фото: личный архив Анастасии Жданко

Для мужчины приносят одежду, еду, посуду и даже технику. Фото: личный архив Анастасии Жданко

- Мне захотелось ему помочь, - рассказывает Анастасия Жданко, мама Даниила. - Я написала в местную газету «Інфа-Кур'ер» о том, что собираю вещи для Валерия, указала свой адрес и телефон.

На обращение неравнодушные люди откликнулись сразу после публикации. Кто-то написал в соцсетях, потом стали звонить и приезжать - бывало, что и по пять человек в день. Люди привозили продукты, одежду и обувь, посуду, постельное белье, шторы.

Уже 25 января его обещают выписать из больницы - еда на первое время у Валерия будет. Фото: личный архив Анастасии Жданко

Уже 25 января его обещают выписать из больницы - еда на первое время у Валерия будет. Фото: личный архив Анастасии Жданко

- У меня дома уже стоят баулы с вещами - есть и матрас, и одеяло, и сковородки, и утюг! Я думаю, одели и обули мы его точно, - радуется Анастасия.

Выписать мужчину должны уже в пятницу, 25 января. Пока он собирается пожить у друга в соседней деревне, но председатель Кировского сельсовета выделил ему в деревне заброшенный дом - если захочет, весной он может обосноваться там, сделать ремонт.

К Валерию в больницу Анастасия ездит через день, приносит продукты, которые ему передали неравнодушные случчане.

- Ему и мобильный телефон передали, и хорошие кожаные ботинки. Валерий так обрадовался, говорит: «Ой, Настя, как хорошо!» До этого у него были только летние туфли. Валерий, наверное, и сам не ожидал, что люди бросятся так помогать. Когда рассказываю обо всем, что для него привозят, скромно опускает глаза - видно, что он очень благодарен.

Собеседница тоже не рассчитывала на то, что так много людей откликнется.

Вещи, которые не пригодятся Валерию, Анастасия передаст в круглосуточное отделение пребывания инвалидов. Фото: личный архив Анастасии Жданко

Вещи, которые не пригодятся Валерию, Анастасия передаст в круглосуточное отделение пребывания инвалидов. Фото: личный архив Анастасии Жданко

- Я почему-то думала, что помочь захотят женщины на пенсии, а вышло все наоборот. Приезжают в основном молодые люди до 35 лет. Масса положительных эмоций от того, что вокруг столько добрых людей. Валерий ведь и сам всегда всем в деревне помогал - никогда не откажет. Отзывчивый, добрый, хозяин хороший - сам и закатает, и приготовит, и постирает.

Вещи, которые не пригодятся Валерию, Анастасия передаст в круглосуточное отделение пребывания инвалидов.

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