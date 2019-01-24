Продавец автолавки добилась, чтобы ее увольнение признали незаконным: «Если бы не дочка, то в суд я бы и не пошла»

Ирине Николаевне Неред из города Любань Минской области 58 лет. В Любанском райпо женщина проработала продавцом 37 лет, причем последние 13 лет - в автомагазине. Но в конце прошлого года ее уволили. Дело в том, что женщина не согласилась работать в другой автолавке, по причине чего не была допущена к работе и допустила вынужденный прогул, за что ее уволили.

Ирина Николаевна решила искать правды в суде. Она хотела, чтобы суд признал увольнение незаконным, восстановил ее на работе и взыскал в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсировал ей моральный вред.

Как сообщает Верховный суд, решением суда Любанского района требования женщины были удовлетворены. Истец была восстановлена на работе продавцом 6-го разряда, в ее пользу с Любанского райпо взыскано более 1650 рублей за время вынужденного прогула и 200 рублей материальной компенсации морального вреда.

«Комсомолка» дозвонилась до Ирины Николаевны. Оказывается, что женщина уже не работает.

- Я уволилась по согласию сторон. Все же искоса будут глядеть. Как уже работать? - говорит Ирина Николаевна. - Если бы не дочка, то в суд я бы и не пошла. Я сама законов не знаю, но дети знают…

По словам Ирины Николаевны, на работе вопросы к ней появились после того, как она вернулась с больничного.

- Меня какое-то насекомое укусило за живот, и я разболелась. Всего на больничном я была два месяца, - говорит Ирина Николаевна. - Сначала мне сказали выходить на работу в продовольственный магазин, который находится в деревне. Я объяснила, что у меня больная нога, далеко ходить я не могу. Тогда сказали увольняться. А потом предложили работать в другой автолавке. Но я отказалась - опять из-за ноги. В той автолавке машина высокая, мне было бы неудобно.

Женщина осталась дома. И через какое-то время ей позвонили с работы.

- Мне сказали прийти с оправдательными документами, почему я не ходила на работу в ноябре. 3 декабря я написала объяснительную. А потом меня уволили за прогулы, - говорит Ирина Николаевна. - Тогда и решила идти в суд. Кстати, райпо мне еще не выплатил всю положенную по суду сумму.