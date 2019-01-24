Беларусь может вступить в ВТО к середине следующего года. Что нам это даст?

Вступить во Всемирную торговую организацию Беларусь пытается с 1993 года. Сейчас в нее входит 164 страны, в том числе все наши соседи. Нам договориться о членстве не удавалось, но переговоры, кажется, близки к хэппи-энду. В ВТО считают, что Беларусь сможет присоединиться к организации уже к середине 2020 года.

- В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. На сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров, - цитирует БелТА советника управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуана Марчетти.

Зачем нам вообще вступать в ВТО?

- Во-первых, почти 98% мировой торговли охвачено странами - членами ВТО. А мы, страна с открытой экономикой, которая ориентирована на экспорт, в организацию не входим. Во-вторых, все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме Беларуси, входят в ВТО, - объясняет Ирина Точицкая, научный директор Исследовательского центра ИПМ. - Вступление в организацию позволит нам находиться в одном правовом поле с ее членами, проще и быстрее решать возникающие вопросы, участвовать в формировании новых подходов, которые сейчас обсуждаются в ВТО. Это электронная коммерция, участие малого и среднего бизнеса в международной торговле, инициативы развивающихся стран по содействию инвестициям и так далее.

Повлияет ли это на ценники в магазинах?

- Скорее всего, нет. Сейчас у нас действуют единые таможенные тарифы для стран ЕАЭС. Они, в свою очередь, повторяют тарифы, которые были приняты Россией при ее вступлении в ВТО в 2012 году. Сложно сказать, какая тарифная шкала может быть принята у нас, но можно предположить, что она будет приближена к российской, а значит, той, что действует сейчас, - говорит Ирина Точицкая. - Более чувствительными могут оказаться другие моменты - например, открытие рынка услуг для иностранных компаний. Для потребителя это хорошо, чем больше конкуренция - тем больше выбор. А вот для компаний это как дополнительные возможности, так и определенные риски.

Как вступление в ВТО отразится на белорусских производителях?

- Наши производители уже пережили несколько серьезных шоков. Один из них - это формирование единых таможенных тарифов в рамках Таможенного союза (в него до создания ЕАЭС входила Беларусь вместе с Россией и Казахстаном. - Ред.). Второй шок - это изменения, связанные с вступлением России в ВТО. Важно понимать, что и сейчас у нас действуют единые тарифы внутри ЕАЭС. В любом случае при вступлении страны в ВТО оговаривается определенный переходный период. Например, у России он составлял по разным группам товаров от года до семи лет. За это время производители могут оценить, насколько выросла конкуренция, появились ли какие-то чувствительные моменты, подстроиться под новые условия.