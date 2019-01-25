В Могилевской области монеты росли из-под земли

В Советском Союзе Беларусь считалась главным «кладохранилищем». Лидером по количеству спрятанных кладов была Могилевская область. И неудивительно - на этой территории испокон веков проходили серьезные сражения, менялась власть (Могилевщина входила в состав и Киевской Руси, и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой, и Российской империи), потому прятать свои сбережения в земле у местных жителей вошло в привычку.

- Могилев как город был построен по двум берегам реки Днепр. А это часть одного из самых значительных торговых путей западноевропейского средневековья - «из варяг в греки». Поэтому на территории современной Могилевщины было так много находок и кладов, и единичных монет, - рассказала Марина Тарасова, ведущий научный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова. - Сегодня в нумизматическом собрании нашего музея более 36 тысяч монет. В основном это более 100 кладов и частей кладов, найденных на территории Могилевской области.

Конечно, до войны экспозиция была намного богаче, ведь наш музей был открыт 151 год назад. Увы, в 1941 году все сгорело, и после освобождения все собирали с нуля…

Горшочек с золотом для Эрмитажа

Один из самых крупных кладов золотых монет нашли в Могилеве в 1936 году. Он-то как раз цел и невредим, потому что столь ценную находку отправили в Эрмитаж, где клад - глиняный сосуд с дукатами европейских государств - до сих пор благополучно хранится.

Обнаружил это сокровище житель деревни Ильинка Могилевского района П.И. Козлов, работая на прокладке водопровода в Могилеве. Находку сознательный гражданин сразу же отдал государственным органам. В горшке насчитали 476 золотых монет бельгийской и датской чеканки XVI - XVII веков. А премия, выделенная П.И. Козлову Советом народных комиссаров БССР, составила три тысячи советских рублей.

Клады находили и на клумбах, и на картофельном поле

Очень интересный клад был найден в знаковом для Могилевщины месте - деревне Барколабово (здесь находится знаменитая чудотворная икона Божией Матери). В музее он выставлен практически в том виде, в каком его нашли - в глиняном сосуде. Монет здесь насчитали 90 штук. Преимущественно голландских XVI - XVII веков.

Нашли клад банально: копали местные жители картошку - выкопали талеры. Поглазеть на находку сбежалась вся деревня. Сколько монет было в горшке изначально, история умалчивает. В газетах писали, что «…несколько монет попало в школу».

Столь же неожиданно был найден в 1991 году и последний клад, поступивший в музей. Школьники в д. Круча Круглянского района, копая клумбу, нашли 10 золотых монет Российской империи.

Монеты растут из-под земли

Подниколье - исторический район Могилева, где находится древний Свято-Никольский монастырь - славится тем, что монеты здесь словно из-под земли растут. Чего только здесь ни находили: шведские орты, солиды Яна-Казимира, старинные дукаты. Монеты относятся к совершенно разным временам. Похоже, в добанковскую эпоху люди доверяли деньги земле, как самому надежному сейфу.

Вот в одном из таких «сейфов» Подниколья в 1956 году во время работ по прокладке водопровода была найдена металлическая коробка с монетами XVII века. Большинство - так называемые чешуйки (царь Петр I пренебрежительно называл их вошками).

Судя по их количеству (3200 штук), это могла быть зарплата стрельцам, которые стояли в Могилеве во время войны Московии с ВКЛ.

- Да, вот так выглядели в то время российские монеты, - комментирует Марина Анатольевна коллекцию почти невесомых чешуек. - Их чеканили, вытягивая серебряную проволоку, пока Петр I в конце своего правления не добился идеального европейского вида монет.

Деревня Милославичи Климовичского района прославилась тем, что одна из ее жительниц на протяжении нескольких лет находила на своем дворе старинные монеты. Самая старая из них датирована 1726 годом. Большинство - более поздние, 1825 - 1917 годов. В основном все эти находки были переданы в районный краеведческий и школьный музеи.

Кстати, нумизматическая коллекция Областного краеведческого музея была собрана также во многом благодаря частным лицам, поделившимся своими коллекциями.

В Могилеве печатали деньги на газетной бумаге

- Первая четверть ХХ века была богата на разнообразные денежные бумажные знаки. Их выпускали государственные органы, местные власти, заводы, контрреволюционное правительство, разные банки, - рассказала Оксана Крупенько, заведующая научно-фондовым отделом Могилевского областного краеведческого музея. - Могилев не избежал этой участи. В 1918 году город остался без продуктов и денег. Поэтому власти Могилева приняли решение о выпуске собственных денежных средств. Получив разрешение оккупационного правительства, в мае 1918 года напечатали первые могилевские деньги - на обычной газетной бумаге, без защитных знаков и номеров.

В народе они не особо пользовались популярностью, поскольку не имели никакого золотого (или хлебного, как в Украине) обеспечения. И многие магазины отказывались их брать в расчет. К концу года вышел приказ об обмене этих денег на общегосударственные рубли.

Кстати, в Бобруйске в то время тоже печатали свои деньги.

Пропавшая зарплата защитников крепости

На территории Быховского замка-крепости, построенного в ХVII веке, был найден клад из более чем 900 серебряных монет.

- Это украшение нашего музея, - отмечает Марина Тарасова. - Здесь самые роскошные талеры западноевропейских городов, у которых были собственные монетные дворы.

Замок в Быхове был не только шляхетской загородной резиденцией. В нем располагался военный гарнизон, а во время войн Московии с Речью Посполитой он был мощной крепостью, выдержавшей не одну осаду.

Есть предположение, что найденный клад - это монеты, предназначавшиеся для выплаты жалования военным, которое кто-то припрятал перед наступающей опасностью.

Дом с банковским прошлым на купюрах настоящего

Дом 1914 года постройки в центре Могилева, где когда-то размещался Крестьянский поземельный банк и Государственный дворянский земельный банк, - единственное здание с банковским прошлым, изображенное на современных белорусских денежных купюрах. Правда, на 200-тысячных банкнотах образца 2000 года и на новых 200-рублевых купюрах он значится как Художественный музей им. Масленникова, который сейчас и расположен в историческом здании.

В начале XX века оно было одним из самых красивых и комфортабельных в городе - с водяным отоплением, электричеством, телефоном.

«Наша сила, самая большая ценность и инвестиции - наши люди»

Могилевская область - один из основных промышленных регионов Беларуси. Здесь производят самую разнообразную продукцию -

от шелковых тканей и резиновой обуви до лифтов и самоходных скреперов. На долю Могилевщины приходится примерно десятая часть объемов промышленного и около 15% сельскохозяйственного производства страны. В Могилевской области находятся крупнейшие в стране запасы цементного сырья (мела, мергеля, глины), фосфоритов и других полезных ископаемых.

Вместе с тем Могилевщина - это и крупнейший культурный регион, где проходит множество ярких фестивалей и других событий. Именно в Могилеве осенью минувшего года прошел масштабный V Форум регионов Беларуси и России.

Большинство значимых событий региона - будь то музыкальный фестиваль или модернизация промышленного гиганта - проходят при участии Беларусбанка. Пришло время узнать и о самых интересных событиях в жизни самого банка. Кстати, ведущую роль банка в области подчеркивает даже его расположение: филиал №700 - Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» находится рядом с Могилевским облисполкомом.

Олег Козаредов: «Беларусбанк - народная марка!»

- В Могилевской области Беларусбанк является первым среди коммерческих банков в обслуживании реального сектора экономики и физических лиц, - рассказал Олег Козаредов, начальник филиала №700 - Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк». - Все самые значимые инвестиционные проекты на крупнейших предприятиях региона (Белорусская цементная компания, «Белшина», «Могилевхимволокно», Завод газетной бумаги в Шклове и другие) реализованы при участии Беларусбанка.

Олег КозаредовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша сила и самая большая ценность - наши люди. Инвестиции в подготовку и развитие сотрудников - самые правильные и перспективные.

Беларусбанк в Могилевской области:

Банк лидирует в области по кредитам, выданным как субъектам хозяйствования (59,3%), так и населению (64,9%). Объем кредитной поддержки юридическим лицам составил 2221,4 млн руб., физическим лицам - 668,0 млн руб. Больше половины средств, привлеченных банками от населения, также в активе Беларусбанка - 51,6%.

Финансирует уникальное производство

Одним из значимых инвестиционных событий Беларусбанка в 2018 году стал ввод в строй производства по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования на ОАО «Могилевхимволокно». Это начало реализации большого инвестиционного проекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции». Новое производство было введено в эксплуатацию на 5 месяцев раньше нормативных сроков. Китайские специалисты, с которыми планируется вторая очередь строительства, подтвердили, что такой современной технологии полиэфирной продукции пока нет даже у них в стране.

В райцентре - современный банк

В Кировске после модернизации торжественно открылось обновленное здание Центра банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк». В этом подразделении использованы новейшие методы и формы обслуживания, передовые информационные технологии. Созданы все необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями, есть доступ к Wi-Fi.

Школьники могилевщины получили «Карты учащегося»

Стартовал проект «Карта учащегося» в Минске, но теперь не только столичным школьникам доступен этот уникальный бесконтактный многофункциональный документ, который помогает организовывать ребенка, повышать его финансовую грамотность, учиться самостоятельно распоряжаться деньгами и даже планировать личное время. Инновационный проект уже реализован в школах трех городов области - Могилеве, Бобруйске и Кричеве.

Помогает домам семейного типа

Две семьи из Шкловского района, Коноваленко из агрогородка Городец и Савченко из д. Малые Словени, и семья Шушлаковых из г. Быхова - подопечные и добрые друзья Беларусбанка, в них воспитывается более 25 детей. Банк обеспечил комфортными коттеджами эти семьи в рамках проекта «Родительский дом» для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и это было только началом большой дружбы. Сотрудники банка часто навещают своих подопечных, особенно на праздники, приезжают с подарками и интересными гостями.

Дарит автомобили, которые могут спасти жизнь

В прошлом году Бобруйская центральная детская больница к 25-летию выездной консультативной реанимационной педиатрической бригады получила от Беларусбанка суперподарок - новый реанимобиль. По сути, это передвижная клиника на базе автомобиля. В ней есть инкубатор для новорожденных, система мониторирования, реанимационные наборы. Врачи имеют возможность оказывать полноценную помощь детям в сложных ситуациях, когда зачастую речь идет о спасении жизни.

Годом ранее Беларусбанк подарил реанимобиль Центральной поликлинике №1 Могилева.

НАША ГОРДОСТЬ

Ветеран Великой Отечественной войны, «Почетный ветеран ОАО «АСБ Беларусбанк». Сейчас ему 93 года! В ноябре 1971 года Владимир Иванович Лазаренко был назначен начальником Могилевского областного управления гострудсберкасс. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, несколькими медалями. За работу в мирное время удостоен Почетной грамоты Верховного Совета БССР. Уже на пенсии создал и возглавил областной совет ветеранской организации ОАО «АСБ Беларусбанк».

Бурсова Елена Владимировна, управляющий отделением №700/72 в г. Могилеве.

Работает в банке более 27 лет, из которых 17 лет - заведующей этим отделением! Удостоена награды за личное мужество и храбрость и в 2018 году отмечена медалью «За отличие в охране общественного порядка». Благодаря ее смелости и выдержке осенью прошлого года был задержан преступник, пытавшийся ограбить отделение банка в Могилеве.