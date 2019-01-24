«Нам нравится кататься на «Минск-Арене»

Вслед за девушками-одиночницами на лед вышли пары.

Алексей Ягудин: «Загитова стала кататься намного легче»

Как и ожидалось, главная борьба развернулась между французской парой Ванесса Джеймс/Морган Сипре и россиянами Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Французский дуэт Ванесса Джеймс/Морган Сипре показал более точное исполнение. После короткой программы они лидируют.

Ванесса Джеймс и Морган Сипре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пары. Короткая программа

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48

9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89

10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99

11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33.

- После насыщенного сезона ощущалась некоторая усталость. Но мы довольны, как сегодня выступили и с уверенностью готовимся к продолжению турнира, - сказал Морган Сипре.

- В Минске красивая просторная арена. Персонал очень приветливый, там тут нравится выступать. - Да, публика очень приветливая, всех хорошо поддерживают, мы всем довольны, - добавила Ванесса Джеймс.

Сегодня вечером пары выступят с произвольной программой и разыграют медали.

Церемония открытия чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония открытия чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Французский дуэт Ванесса Джеймс/Морган Сипре показал более точное исполнение. После короткой программы они лидируют.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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