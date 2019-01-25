Фотоконкурс KP.BY «Девять лучших месяцев»

Девять месяцев ожидания, растущий животик будущей мамы, гадание, каким же родится малыш, на кого из родителей будет похож… Беременность - очень важное время в жизни каждой семьи, и запомнить хочется лучшее. «Комсомольская правда» в Белоруссии» объявляет фотоконкурс «Девять лучших месяцев». Партнером фотоконкурса выступает проект «МамаPro». Мы ждем фото будущих мам, присылайте милые семейные фото и «портреты» своего животика.

Загружать фотографии можно с 25 января по 15 февраля 2019 года (до 20.00), голосование будет идти с 25 января по 22 февраля 2019 года.

Победители будут объявлены 26 февраля 2019 года.

Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее физическое лицо, проживающее на территории Республики Беларусь.

По итогам интернет-голосования будут определены пять победителей.

Они получат приз - милую коробку от проекта «МамаPro» с действительно нужными для каждой молодой мамы вещами: подгузниками, одноразовой пеленкой, ватными палочками со специальным ограничителем, безопасными детскими ножничками и мягкой щеточкой для волос, цифровым электронным термометром, носочками, игрушкой и многим другим, а к коробке - письма-послания поддержки от знаменитых белорусских мам (в них - советы из практики).

Шестого победителями определит жюри конкурса. Он также получит полезную коробку для мамы и новорожденного.

Принимая участие в фотоконкурсе, участник гарантирует, что им получено согласие от лица, изображенного на присланной для участия в конкурсе фотографии, на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.