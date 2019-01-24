2019-01-24T13:11:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Когда у учительницы спросили про первую брачную ночь, она покраснела и вышла». Нужен ли факультатив о любви и семье?

Похожий курс – «Этика семейной жизни» – был в советской школе
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С нового учебного года у стршеклассников начнется факультатив «Основы семейной жизни». Школьникам расскажут о любви и влюбленности, брачном договоре и семейной жизни. Мы уже спрашивали у подростков, что бы они хотели узнать на факультативе. Теперь делимся мнением педагога.

В советской школе был курс «Этика семейной жизни», – вспоминает учитель биологии минской школы Ирина Богино. – Помню, что на уроке мы смеялись и стеснялись задавать учителю вопросы. Тогда педагог попросила написать вопросы на бумажках и передать ей. Прочитав первый, покраснела и вышла. А вопрос был: «Что делать в первую брачную ночь?» До сих пор помню этот урок.

Что будет на факультативе сейчас? Много спорных моментов. По биологии мы в 9 классе проходим темы «Репродуктивная система человека», «Половое созревание», «Оплодотворение. Беременность. Роды», рассматриваем вопросы контрацепции и недопустимости абортов. Есть тема «Болезни, передающиеся половым путем». Многие вопросы ценностей семейных отношений обсуждаются на внеклассных мероприятиях. Старшеклассники посещают кинолектории, где выступают представители церкви о ценности любви.То есть какая-то основа дается.

Целесообразен ли данный факультатив? Неподготовленный педагог может оказаться в затруднении. Работа с целым классом может оказаться нерезультативной: ребята будут не готовы обсуждать некоторые вопросы. Если факультатив обязательный, это дополнительный час к нагрузке старшеклассников, а они перегружены занятиями и курсами. Факультатив будет полезным, если будут подготовлены учителя. А лучше если это будет разговор с юристом, валеологом, гинекологом в специальных центрах.

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