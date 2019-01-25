Что нужно знать, чтобы стать успешным IT-специалистом?

В Москве недавно прошла масштабная ИТ-конференция - RED HAT Forum Moscow: о технологических достижениях в мире. Меня зовут Александр Вишняков. На этом мероприятии я рассказал в формате доклада о своем опыте в IT, в частности в облачных технологиях, и хочу поделиться им с вашими читателями в данной статье.

Сейчас я возглавляю направление Open Source - решений и руковожу командой инженеров в крупнейшем интеграторе в России. Участвуя в больших проектах, мне удалось накопить уникальный опыт и экспертизу как на рынке Enterprise-решений, так и по Open Source - технологиям, и это позволило мне стать мировым сертифицированным экспертом по этим направлениям. Сегодня я один из 14 сертифицированных архитекторов Red Hat в России, и я смог добиться этого за 1 год, пройдя сертификацию до максимального статуса архитектора в Open Source - мире от компании Red Hat.

С чего все началось: Я закончил радиотехнический факультет МГТУ им. Баумана по специальности «инженер». Данное образование помогло мне сформировать мышление и дало возможности работать с большим объемом различной информации и структурировать ее. Я начал работать в компании, которая занималась системами защиты от угона различных транспортных средств. В этой организации я реализовал отказоустойчивую систему для сервисов и обеспечил централизованное управление всеми филиалами компании, также участвовал в улучшении программного обеспечения от угонов.

В 2008 году меня пригласили в молодой стартап с амбициозной целью запуска первого в России сервиса IPTV-услуг. В качестве системного инженера я получил свой первый опыт работы с промышленным оборудованием уровня Enterprise. За время работы в компании я успешно внедрил около 20 IPTV-решений в России и получил уникальный опыт на стыке технологий Cisco + Red Hat.

Следующим этапом была роль ИТ-менеджера ответственного за направление бизнес-туризма. Под моим руководством была переделана и модернизирована электронная система бронирования. Я добился сокращения операционных затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры путем миграции с проприетарного ПО на свободно распространяемые аналоги.

Но наиболее обширный и разносторонний опыт работы в банковском, страховом и нефтегазовом секторе я получил, начав работать в одном из крупнейших системных интеграторов в России, где я проектировал и внедрял высокопроизводительные кластеры, системы высокой доступности и модели катастрофоустойчивости компаний. В компании КРОК мой карьерный рост начался с внедрения и модернизации решений от компании IBM и работы с технологиями IBM Power. В 2012 году я принимал активное участие в самой масштабной миграции банковских сервисов с архитектуры SPARС на архитектуру IBM Power. В общей сложности было смигрировано более 200 систем на сервера класса High End в 12 регионах РФ.

Специфика работы в интеграторе подразумевает постоянное повышение компетенций перед заказчиками путем подтверждения знаний сертификацией по продукту или решению.

Мой путь сертификации начался с компании IBM. Спустя пару лет я достиг самого высокого уровня сертификации по данной технологии: IBM Certified Advanced Technical Expert. Таким образом, я начал принимать участие в проектах как архитектор по построению решений на базе технологий IBM Power. Это позволило мне расширить свою экспертизу и начать преподавать в сертифицированном IBM-центре курсы и делиться исключительным опытом (best practices). За время преподавания курсов я подготовил около 100 специалистов из различных секторов бизнеса. Следующим этапом моего развития стало знакомство с Open Source - технологиями. Бизнес ставил все более сложные задачи, к которым требовался комплексный подход, и зачастую Enterprise-вендоры не могли предложить достаточно гибкое решение.

Мое интенсивное участие в проектах, связанных с Open Source, началось около 4 лет назад. Будучи ведущим инженером, я возглавил направление развития облачных технологий. Для достижения моего успеха мне необходимо было стать идейным вдохновителем и возглавить команду по разработке и внедрению уникального в мире решения по построению частных облаков. Богатый опыт позволил мне понять, чего не хватает российскому рынку, и начать работу над созданием собственного решения по управлению инфраструктурой.

Я собрал команду из инженеров со знанием Open Source - технологий, используя горизонтальные и вертикальные связи. Каждый человек в моей команде - эксперт в своей области, а мой обширный опыт работы в проектных командах позволяет мне распознать их экспертизу на этапе подбора. За два года под моим руководством группа экспертов сумела создать решение, аналогов которому нет на сегодняшний день, вывести его на рынок, проведя пару успешных пилотов, доказывающих его работоспособность.

Особенностью моего управления командой является не только контроль и распределение задач, повышение командного духа, но и активное участие во всех технических аспектах, помощь в решении сложных задач и совместный поиск ответов. Я разработал матрицу взаимозаменяемости внутри команды, сформировал и поддерживаю дружескую атмосферу, создал условия для максимально эффективной работы: обмен знаниями в команде происходит посредством еженедельных семинаров. Для меня важно, чтобы мнение каждого из участников команды было услышано, чтобы была здоровая конструктивная критика и поиск решения был организован совместными усилиями.

В завершение хотелось бы выделить 2 наиболее интересных проекта в моей практике. Один из крупных международных проектов был связан с миграцией центра обработки данных одного итальянского банка в Россию. Это было связано с принятием закона «О хранении персональных данных на серверах в РФ». Проект длился около года, и моей задачей было спроектировать миграцию всех корпоративных систем, работающих с персональными данными россиян в РФ. Мною была разработана временная архитектура, в которую погружались информационные системы, готовые к миграции. Особенностью данной архитектуры было то, что период прерывания сервисов не превышал 1 ночь и была возможность мигрировать абсолютно различное оборудование от разных вендоров и архитектур.

Другой проект был связан с масштабным проектированием супервычислительного кластера для оценки и расчета метеоусловий в масштабе страны. Из-за ограничений по площади и требований к высокой вычислительной способности кластера пришлось применять методику и оборудования для водяного охлаждения вычислительных узлов. Мне удалось применить одну из новаторских техник межузлового соединения типа гиперкуб для решения задач межузлового взаимодействия, что позволило добиться требуемой производительности в 2 петафлопса. В итоге данный кластер входит в топ-5 кластеров в России и с помощью данного решения был увеличен период, на который можно предсказать погоду с 2 дней до 2 недель.

Имея суммарный стаж в ИТ-индустрии более 12 лет, мне удалось поучаствовать как в качестве инженера, ведущего инженера, технического менеджера, тимлида и эксперта в международных и национального масштаба проектах. Удалось возглавить проект по созданию уникального продукта. Удалось вырастить экспертов с уникальным набором знаний, и на текущий момент наша команда реализовывает исключительно сложные технические проекты, за которые мало кто готов браться. Удалось подтвердить свою квалификацию топовым уровнем сертификации по направлениям IBM и Red Hat. Таким образом, я считаю, для технического специалиста самое главное не объем знаний, а умение ставить амбициозные цели, достигать их и желание привнести что-то новое в этот мир.

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