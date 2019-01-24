«Ад імя Прэзідэнта шчыра дзякую за Ваш зварот». Владимир Макей написал письмо Брижит Бардо

23 января стало известно, что Брижит Бардо пришло письмо от министра иностранных дел Владимира Макея. Напомним, в декабре 2018 года актриса написала открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой защитить животных Беларуси от уничтожения. Об этом «Комсомолка» писала здесь. Президент Беларуси признал авторитет французской актрисы в этом вопросе и пообещал «вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем».

Письмо министра передал в фонд посол Беларуси во Франции (теперь уже бывший) Павел Латушко. Фото: facebook.com/FondationBardot

Министр иностранных дел в своем письме отметил:

- Паважаная спадарыня Брыжыт Бардо, ад імя Прэзідэнта шчыра дзякую за Ваш зварот. Сталасць любога цывiлiзаванага грамадства атаясамляецца, у тым лiку, i з руплiвай працай па ахове жывел. Рэспублiка Беларусь надае сур’езнае значэнне тэме аховы жывел. […] Не сумняваюся, што ўсталяванне прамых кантактаў памiж профiльнымi беларускiмi арганiзацыямi i спецыялiстамi Вашага Фонду будзе на карысць абодвум бакам, - написано в документе.

Ответ от министра фонд получил еще в декабре.

Мы расспросили одного из авторов письма в фонд Брижит Ольгу Майорову, координатора гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме», есть ли положительные сдвиги в ситуации с животными Беларуси

Ольга Майорова. Фото: архив автора.

- Мы постоянно на связи с фондом Брижит Бардо. Ответ от Владимира Макея пришел еще в декабре, но мы ждали официального разрешения на его публикацию от фонда. Хорошая новость в том, что это первая письменная реакция на проблему, да еще и от Министерства иностранных дел Беларуси. До этого были только устные комментарии. К тому же власти не стали отрицать постоянные убийства животных в Беларуси. Но главный плюс, конечно, в том, что с фондом Брижит Бардо обещали наладить контакт. Пока есть предварительная договоренность, что в марте к нам приедет ее энергичная деловая помощница Брижит Олой. Мы хотим показать реальную ситуацию и уже готовимся к ее визиту, собираем зоозащитников, которые могут не только жаловаться, но и предлагать конкретные варианты решения проблем, - говорит Ольга Майорова. - Думаю, к нам прислушаются: все-таки белорусские власти не хотят выглядеть варварами на Западе. Хотя я надеюсь, что они начнут сотрудничество еще до этого визита, чтобы он был более успешным. Чем дальше мы продвинемся до этого, тем проще будет потом.

А минусы письма в том, что его форма показывает: властям нечего сказать. Все очень обтекаемо, а конкретных шагов так и не было. В России уже приняли Закон о защите животных, а у нас все никак! Мы ходим по замкнутому кругу: в министерстве нас отправляют к депутатам, а депутаты отсылают обратно в министерство, где утверждают, что не работают над проектом закона. Разорвать этот круг очень сложно. Например, мы записались на прием в Министерство ЖКХ 9 января, но затем нашу запись почему-то не нашли. Сейчас мы направили им письмо с просьбой назначить новую дату и разъяснить, почему так произошло.

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