Бомж-стайл: в Минске продаются потертые ботильоны с фломастерами вместо каблуков за 3400 рублей

В одном из минских бутиков, где можно купить одежду мировых люкс-брендов, телеведущая и певица Валентина Груздева обнаружила необычную обувь, о чем сообщила в своем Инстаграме:

- Увидела на полке в бутике грязные и поношенные полусапожки, а вместо каблука торчал настоящий маркер. Рука потянулась к ценнику, и я закричала - 3400 рублей! Продавец сказала мне, что это модно - дизайнерская работа, рука мастера. Но такую моду мне никто не может втюхать, - возмутилась она.

Правда, сейчас дизайнерская обувь продается со скидкой 75%, «всего» за 850 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полусапожки действительно выглядели оригинально, мягко говоря. Поэтому мы решили увидеть дизайнерский креатив лично. Мы приехали в магазин, и оказалось, что пару обуви, которая вызвала шок у Валентины Груздевой, создал грузинский дизайнер Демна Гвасалия, выпускаются они под брендом Vetements - это сейчас один из самых актуальных и креативных брендов в современной моде (его носит, например, актер Олег Меньшиков). Сам Демна Гавасалия сейчас работает также креативным дизайнером испанского дома моды Balenciaga.

Автор этих строк тоже не удержалась и примерила авангардные полусапожки, плащ и рюкзак.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Этот бренд очень любит молодежь - такая авангардная интеллектуальная мода. Демна создает одежду, которая шокирует публику, но в то же время сохраняет подиумный стиль, - рассказали нам консультанты в магазине.

Пару создал грузинский дизайнер Демна Гвасалия, выпускаются они под брендом Vetements.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одну пару самого ходового 38-го размера уже купили. Надеемся, что увидим ее на ножках какой-нибудь ультрамодницы на ближайшей Belarus Fashion Week. Автор этих строк тоже не удержалась и примерила авангардные полусапожки. Признаюсь, по удобству маркеры не отличаются от каблуков - разницу не почувствовала. Да, они выглядят как поношенные бабушкины ботинки, пролежавшие в сундуке 50 лет, но это ведь дело вкуса, да и в самом деле бомж-стайл сейчас актуален. Даже голливудские звезды не брезгуют и выходят в свет порой в таких разбитых и потертых ботинках, что ощущение, будто они выкопали их на свалке. Так что можно смело покопаться в шкафах у бабушки, и внезапно оказаться на острие моды. В магазине также продается плащ-трансформер размера оверсайз за 8000 рублей и рюкзак за 1990 рублей бренда Vetements, обе вещи тоже со скидкой 75%.

Vetements - это сейчас один из самых актуальных и креативных брендов в современной моде.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Стиль оверсайз («большой размер») уже несколько сезонов актуален в мире моды. Но если раньше это были более или менее приемлемые размеры, то сегодня модницы будто завернуты в объемные одеяла. Стиль оверсайз любит американская певица Риана - красотка может надеть тонкую шпильку с пуховиком оверсайз до пят. Смотрится странно, но эффектно. В таком пуховике еще и не замерзнешь! А вот как садиться за руль или ездить на метро - вопрос…