Александр Лукашенко: Поддерживая Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя

На протяжении четырех дней делегация Новосибирской области гостила в белорусских городах, договаривались о дальнейшем развитии торговли.

- Успешно реализован проект совместного предприятия «Белкоммунмаш-Сибирь», производящего трамваи, проект сотрудничества «Сибэлектропривода» и «БелАЗа» по освоению новых узлов для большегрузной техники, - передает слова Травникова пресс-служба губернатора. - Уверен, что в ближайшее время мы решим вопрос возобновления прямого авиационного сообщения между Новосибирском и Минском. Мы заинтересованы в сотрудничестве в транспортной сфере, в строительной отрасли, в области обновления лифтового хозяйства.

Среди самых перспективных направлений - научное, в сфере реализации проектов Новосибирского научного центра.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Новосибирск - один из ключевых поставщиков оборудования для БелАЭС.

- Сотрудничество по запуску электростанции является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона. Более того, мы очень благодарны россиянам прежде всего за то, что они нас научили строить подобные объекты.

А вот в Новосибирской области, возможно, будут построены по белорусским проектам агрогородки и объекты социальной инфраструктуры в сельской местности.

- России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не схватились за этот вопрос, - цитирует БелТА президента.

Касаясь отношений с Россией в целом, Александр Лукашенко сказал:

- Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия - не просто партнер, не просто дружественное нам государство. (…) Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас. (…) Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие.

В качестве примера президент привел Минский тракторный завод. За счет поставки различных комплектующих и сырья продукция МТЗ примерно на 60% российская.

Отмечая прагматичную позицию России по отношению к Беларуси, президент сказал:

- Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских.

Александр Лукашенко сказал Андрею Травникову, что Беларусь как была родным домом для россиян, так и останется.

- Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе.

И добавил:

- Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история.