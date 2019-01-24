Министерство ЖКХ: Утеплить надо 70% домов Беларуси

Капремонт в доме нередко оборачивается конфликтом жильцов и коммунальников. Чтобы таких случаев было поменьше, Совмин принял Положение об изменениях в проведении и финансировании капремонта. Разбираемся, что изменится.

Если нельзя отремонтировать балкон - сделают лоджию

Теперь собрания с жильцами по поводу капремонтов будут проводить заранее, когда задание на проектирование еще только формируется.

- Раньше собрание проводили перед началом работ, когда проект уже принят. Получалось, что где-то недообследовали, куда-то не дошли - и соответствующие работы выпадали из проекта. Сейчас предусмотрено проведение общего собрания по вопросам организации капремонта конкретного дома на стадии проектирования, - объясняет начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко. - Собственники могут принимать участие в принятии решений по выполнению работ в доме.

Работ, которые оплачиваются за счет бюджета, стало больше. Например, теперь при капремонте смогут устанавливать системы дистанционного съема показаний со счетчиков воды и газа в квартирах, проводить ремонт или замену противодымной защиты, системы вентиляции и дымоудаления.

- Установлена возможность выполнять работы по переходу от печного или газового индивидуального отопления и водоснабжения к электрическому, - объясняет Андрей Ромашко. - Появится возможность устройства рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения. Будут решаться вопросы ненадлежащего качества водоснабжения. Помимо этого предусмотрено устройство в отдельных жилых домах лоджий при отсутствии технической возможности ремонта балконов. Определения конкретного перечня работ по каждому дому проводится на основании обследования проектной организации и заказчика.

В 2019 году в Беларуси планируется отремонтировать 3,2 млн квадратных метров жилья.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Новым постановлением предусматривается и установка терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах.

- Предусмотрена необходимость обязательной установки приборов регулирования. В дальнейшем вопрос организации расчета по индивидуальным приборам либо по групповым приборам будет зависеть от желания собственников и потребителей, - говорит Андрей Ромашко. - Возможность установки регуляторов на отопительных приборах будет предусматриваться при проведении капитального ремонта. Как показывает практика, в жилом доме с поквартирным регулированием потребления тепловой энергии общее теплопотребление снижается на 12%. Есть и еще одна новинка, больше административная: вводить дом в эксплуатацию можно только после того, как выполнены все работы, которые есть в проектной документации.

В 2019 году в Беларуси планируется отремонтировать 3,2 млн квадратных метров жилья. Это примерно 2,9% жилфонда страны. Работы при капремонте жилья на 1/3 финансируются за счет средств населения, остальное - из бюджета.

- Увеличение перечня не повлияет на размер поступающей от населения ежемесячной платы за капремонт. Данный тариф остался на прежнем уровне,- уточняет Андрей Ромашко.

Утепление дома - за счет бюджета, модернизация - за деньги жильцов

Еще один важный момент - это утепление домов.

- Порядка 70% жилья - многоквартирные дома, построенные до 1993 года и не соответствуют современным требованиям по сопротивлению ограждающих конструкций. То есть практически весь жилфонд нуждается в той или иной тепловой модернизации, - говорит Андрей Ромашко. - Будет предлагаться несколько вариантов, в каких объемах она будет проводиться. И окончательный вариант, с учетом эффекта и стоимости работ, будут определять собственники.

Важно понимать разницу в терминах. Есть понятие «утепление» - когда стены дома приводят к тем же нормам, которые были заложены при строительстве дома. То есть, если для того, чтобы прийти к этим нормам, на стенах нужна «шуба» толщиной 4 мм, значит, ее и сделают. Это проводится за счет капремонта. Но если же жильцы хотят сделать дом теплее, чем он задуман, например, положить «шубу» в два раза толще, то это уже называется «тепловая модернизация», то есть усовершенствование тех самых норм, и такие работы уже оплачивают жильцы.

- На сегодня постановлением предусмотрено утепление ограждающих конструкций до тех норм, которые были заложены при строительстве дома. Если за 30 - 40 лет эксплуатации конструкции претерпели деформацию, нарушены их технические свойства, то утепление до этого значения будет проводиться за счет средств капремонта, - говорит Андрей Ромашко. - Что касается дополнительной организации утепления, дополнительного объема или размера, то на сегодня специального законодательства нет. В некоторых случаях, например, в Минске, в доме на улице Калинина, были проведены данные работы, руководствовались общим законодательством. Во избежание разногласий в части оплаты собственниками требовалось согласие всех жильцов. Согласие дали почти все, за тех, кто отказался в итоге доплатили другие жильцы. Сегодня это регулируется на уровне договоренностей между заказчиком и потребителем.