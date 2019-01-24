В мужском катании Фернандес стал лишь третьим. Коляда первый

Испанец Хавьер Фернандес шесть раз подряд выигрывал чемпионат Европы и имел статус фаворита. Его конкурентами считались россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун.

Не зря верили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил в итоге произвел фурор: его программа не была сложной, но свои элементы он выполнил безупречно, что обеспечило ему высокие оценки. Фернандес при исполнении нескольких прыжков допустил помарки, что отбросило его на третью позицию.

Хавьер Фернандес слегка упростил программу, но допустил недочеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес удивлен оценками. Слева тренер Брайан Орсер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторым стал другой россиянин - Александр Самарин. Он исполнил самый сложный элемент (каскад четвертной лутц - тройной тулуп), но с шероховатостями.

Александр Самарин сделал ставку на сложный контент.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчины. Положение после короткой программы.

1. Михаил Коляда (Россия) - 100,49.

2. Александр Самарин (Россия) - 91,97.

3. Хавьер Фернандес (Испания) - 91,84.

Белорус Яков Зенько набрал лишь 56.38 балла.

На льду - фигурист, в Kiss&Cry Room - вратарь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования мужчин продолжатся в субботу. В пятницу программу дня откроют пары в разделе танцы на льду, а потом будет кульминация у девушек-одиночниц.