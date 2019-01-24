2019-01-24T18:16:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

В мужском катании Фернандес стал лишь третьим. Коляда первый

В короткой программе мужчин-одиночников на чемпионате Европы зрителей ждали сюрпризы [фото]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Михаил Коляда показал уверенный прокат.Михаил Коляда показал уверенный прокат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Испанец Хавьер Фернандес шесть раз подряд выигрывал чемпионат Европы и имел статус фаворита. Его конкурентами считались россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун.

Не зря верили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не зря верили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил в итоге произвел фурор: его программа не была сложной, но свои элементы он выполнил безупречно, что обеспечило ему высокие оценки. Фернандес при исполнении нескольких прыжков допустил помарки, что отбросило его на третью позицию.

Хавьер Фернандес слегка упростил программу, но допустил недочеты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес слегка упростил программу, но допустил недочеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес удивлен оценками. Слева тренер Брайан Орсер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес удивлен оценками. Слева тренер Брайан Орсер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторым стал другой россиянин - Александр Самарин. Он исполнил самый сложный элемент (каскад четвертной лутц - тройной тулуп), но с шероховатостями.

Александр Самарин сделал ставку на сложный контент. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Самарин сделал ставку на сложный контент.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчины. Положение после короткой программы.

1. Михаил Коляда (Россия) - 100,49.

2. Александр Самарин (Россия) - 91,97.

3. Хавьер Фернандес (Испания) - 91,84.

Белорус Яков Зенько набрал лишь 56.38 балла.

На льду - фигурист, в Kiss&Cry Room - вратарь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На льду - фигурист, в Kiss&Cry Room - вратарь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревнования мужчин продолжатся в субботу. В пятницу программу дня откроют пары в разделе танцы на льду, а потом будет кульминация у девушек-одиночниц.

Болельщики в азарте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики в азарте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Милиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию
Украинскому UA TV и двум казахстанским каналам разрешили вещание в Беларуси
МИД Беларуси: «Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле»
Банк Москва-Минск сменит название на Банк Дабрабыт
Собака без поводка и намордника искусала 14-летнюю школьницу в Кобрине
Планка взята! В декабре средняя зарплата оказалась больше и 1000 рублей, и 500 долларов
Лукашенко о ввозных таможенных пошлинах между странами ЕАЭС: «Не ошиблись ли мы где-то?»
В убийстве новополочанки, которую искали неделю, признался ее сын
152 человека хотели секса, мошенник из Гродно взял с них предоплату и обманул
Первое интервью Насти Рыбки: «Это был просто звездец»
В Бресте из кожвена эвакуировали сто человек
Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству с братской Россией настолько, насколько руководство России к этому готово»