С 1 февраля детские пособия вырастут на сумму от 33 до 43 рублей

Пособия, которые государство каждый месяц платит на детей до трех лет, пересчитывают дважды в год - 1 февраля и 1 августа. В феврале при их расчете ориентируются на среднюю зарплату по стране в четвертом квартале предыдущего года, а в августе - на второй квартал. Пособие на первого ребенка составляет 35% средней зарплаты, на второго и последующих - 40%, а на ребенка-инвалида - 45%.

В конце прошлого года заработки росли активно, средняя зарплата в четвертом квартале составила 1035 руб. 60 коп. Так что ощутимую прибавку получат и молодые родители. Например, пособие на первого ребенка вырастет на 33 руб. 42 коп., на второго и последующих - на 38 руб. 2 коп. А родители детей-инвалидов до трех лет будут получать на 42 руб. 97 коп. больше (см. «СЧИТАЛКУ «КП»).

До конца месяца пересмотрят еще и единовременные пособия, которые государство платит мамочкам при рождении ребенка. Они зависят уже не от зарплаты, а от бюджета прожиточного минимума, который тоже изменится с 1 февраля. Но его новый размер, а значит, и размер единовременных пособий, пока неизвестны.

СЧИТАЛКА «КП»

Как изменятся конкретные выплаты