«Всю жизнь положила на воспитание ребенка». Подробности убийства Ольги Кураш в Новополоцке, в котором признался ее сын

51-летнюю Ольгу Кураш из Новополоцка искали неделю - в поисках участвовала и милиция, и поисково-спасательный отряд «Ангел». На фото в ориентировках и соцсетях - миловидная улыбчивая женщина с аккуратными локонами. В Новополоцке она жила с сыном Павлом, его женой и 6-летним ребенком. 17 января женщина пропала - через три дня ее 31-летний сын обратился в милицию, сказал, что не может связаться с мамой, рассказали в Следственном комитете. Сотрудники милиции прорабатывали несколько версий, в том числе и о том, что к исчезновению женщины ее сын может иметь какое-то отношение. Эта версия подтвердилась: вскоре мужчина признался, что убил Ольгу, и показал место в Ушачском районе, где спрятал труп. Следователи предполагают, что причиной стала ссора.

Мужчина показал, где спрятал тело. uvd.vitebsk.gov.by

Ольга Кураш много лет работала администратором в новополоцкой парикмахерской. Жила в родительской квартире с мамой - полгода назад пожилая женщина умерла.

- В это время Паша с семьей жил на съемной квартире. После смерти мамы Оля предложила им жить с ней: мол, снимать дорого, а она одна в трехкомнатной квартире. Те согласились, - рассказывает родственница убитой. - Оля никогда не жаловалась ни на сына, ни на невестку, о ссорах и конфликтах тоже ничего не рассказывала. И Паша говорил, что все у них хорошо, никогда не жаловался, что мама лезет в их жизнь или еще что-то. Это сейчас уже понимаю, что сказать можно все что угодно. Он не агрессивный, не пил, не курил, при нас был спокойный абсолютно. Работал в России, домой вернулся месяц назад, - растерянно говорит женщина. Поверить в то, что, возможно, именно он убил Ольгу, близким было нелегко.

- Я уже и у следователя спрашивала, не было ли на Пашу давления. Он ответил, что мы должны это как-то принять: Паша чуть ли не поминутно расписал, как все было, показал, где конкретно спрятал тело. В деревне Ушачского района живут родители его жены - после убийства он туда поехал с ребенком на арендованной машине, спрашивал, где лес, - плачет женщина. Родные обеспокоены, не видел ли ребенок чего-то страшного, но мальчик говорит, что, когда проснулся, бабушки дома не было.

15 января у Ольги родился второй внук - она принимала поздравления и сама звонила родственнице поздравить ее с днем рождения.

- А когда позвонили через несколько дней, Паша сказал, что мама ушла в 8 утра на работу и не вернулась. На работе разводили руками - там она тоже не появлялась. Паша плакал, мы его успокаивали, говорили: держись...

Друзья и коллеги Ольги вспоминают женщину порядочной, отзывчивой и доброй.

- Чем жила? Как и все нормальные люди - работала. Сколько ее помню, никогда не сидела без дела. Никогда ни на кого не рассчитывала, только на себя. Сына поднимала сама - с мужем развелась, когда Паша был еще совсем маленький, - рассказывает ее подруга Оксана.

- Мы очень долго работали вместе. Она всю жизнь положила на воспитание сына, - рассказывает другая ее знакомая, Ника. - Толком жизни не видела. Очень внука ждала, радовалась, была горда за сына. Мы виделись накануне, она про невестку рассказывала, малыша второго ждали. Когда Ольга пропала, удивило поведение сына - он пытался объяснить ее исчезновение тем, что якобы она тоже имеет право на личную жизнь. Но, зная Ольгу, все понимали, что она не могла просто так по своей прихоти не выйти на работу, случилось что-то плохое.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Убийство». Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.