«Если свозят на экскурсию в колонию, то точно задумаешься, нужны ли тебе наркотики»

В сводках милиции по тегу «наркотики» можно найти целый поток сообщений о задержании молодых людей за оборот наркотиков и психотропов. Кто-то согласился на заманчивое предложение легких деньгах и стал работать курьером - делать закладки наркотиков, других поймали после употребления, третьи давно работали наркодилерами. Под следствием - сотни молодых людей.

Одна из последних громких новостей по этой теме - марихуану и экстази нашли у компании молодежи из Минска, которые отмечали праздники в коттедже. На вечеринку собрались 37 человек - следствие считает, что все они собирались употребить наркотики. Уголовные дела возбудили в отношении трех молодых людей.

Похожая вечеринка в августе прошлого года закончилась трагически: одна из ее участниц, 19-летняя студентка, умерла от отравления экстази. Остальных семерых человек, которые на той вечеринке тоже употребляли наркотики, осудили. Все обвиняемые получили сроки, не связанные с направлением в колонию. Это сравнительно мягкое наказание по этой статье - в приговорах по этой же части 1 статьи 328 нередко фигурирует лишение свободы. Санкции по преступлениям, связанным с наркотиками, достаточно суровые. Например, нижняя планка за оборот наркотиков с целью сбыта - 5 лет лишения свободы, верхняя - 8.

При этом молодые люди продолжают покупать и продавать наркотики. У многих это вызывает закономерный вопрос «почему?». Не читают новости, думают, что с ними такого точно не случится, не подозревают, о каких сроках идет речь?

Мы пригласили в редакцию 10 молодых людей и спросили, что они знают о наказаниях по «наркотической» статье, интересуют ли их новости о задержаниях, какой разговор о наркотиках им показался самым убедительным. Мы специально попросили их не готовиться перед встречей, чтобы ответы были более честными.

Как выяснилось, о наказаниях подростки знают мало: наугад называют цифры от 3 до 25 лет - такой срок, по их мнению, грозит за покупку и хранение наркотиков без цели сбыта.

Чаще всего на эту тему с молодыми людьми говорят в школе или университете - с родителями о наркотиках почти никто не беседует. Интересные мысли были у парней и девушек по поводу профилактики.

- Я считаю, что никакие плакаты и уроки в школах не помогут. Если человек решил употреблять наркотики, то он это сделает, - сказал один из наших героев. Больше всего может повлиять разговор с родителями.

- Почти все проблемы с детьми начинаются из-за проблем в семье. А именно проблем с родителями, нехватки внимания и тому подобного, - считает другой молодой человек.

Плакаты все единогласно посчитали абсолютно бесполезным инструментом.

- А вот в школе, если правильно рассказать, то да.

Некоторые школьники и студенты уверены, что навсегда отвадить молодежь от наркотиков поможет поездка в колонию, где отбывают наказание осужденные по «наркотическим» статьям.

- Ты не представляешь себе, как это. А когда увидишь, как можешь испортить себе жизнь, задумаешься.