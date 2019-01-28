2019-01-28T17:33:18+03:00
Общество
КП Беларусь

За обман дольщиков на 1,7 млн рублей коммерсанта в Гомеле приговорили к шести годам лишения свободы

«Его посадили - и как он нам деньги вернет?» - переживают несостоявшиеся владельцы квартир
Павел МИЦКЕВИЧ
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За обман дольщиков на 1,7 млн рублей в Гомеле судили коммерсантаЗа обман дольщиков на 1,7 млн рублей в Гомеле судили коммерсантаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Приговор по громкому делу обманутых дольщиков в понедельник огласили в Гомеле. За «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере» судили руководителя частного предприятия «ЦентрЛизинг» Константина Царькова. Бизнесмена приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также суд обязал выплатить потерпевшим незаконно присвоенные суммы и некоторым из них - компенсацию морального вреда. Приговор зачитывали почти весь рабочий день - шесть часов.

Суть в том, что в центре Гомеля должны были появиться две десятиэтажки, но построила фирма только один дом. Дольщики второго внесли свою часть денег, но стройка так и не началась.

- Обвиняемый, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству второго дома, мошенническим путем реализовал жилищные именные облигации под строительство квартир. Таким образом обвиняемый привлек денежные средства 33 граждан, в общей сложности более 1,7 миллиона рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, - рассказывали в Следственном комитете по итогам расследования.

Аналогичная 10-этажка должна была появиться на этом месте Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Аналогичная 10-этажка должна была появиться на этом местеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дольщики стали писать жалобы, дело в отношении должностных лиц «ЦентрЛизинг» возбудила областная прокуратура и направила его в Управление СК. Вскоре коммерсант нашелся в России. Во время следствия и суда он сидел в СИЗО, который находится почти там же, где и должен был появиться дом, - прямо напротив злосчастного участка…

Сам бизнесмен в суде заявлял, что не обманывал людей. Однако его подвели местные власти: землю, на которой должен был появиться второй дом, изъяли с нарушениями закона. И пообещал, что вернет деньги всем дольщикам, «чего бы это ни стоило».

Несостоявшиеся владельцы участка тоже винят в своих бедах не только коммерсанта, но и чиновников:

- Государство не смогло защитить нас, владельцев жилищных облигаций. Царькова посадили, а нам что делать, как деньги вернуть? Нет закона, который в этом случае защитил бы дольщиков. Когда мы просили горисполком сразу разобраться в ситуации, там отвечали, что не имеют отношения к фирме, и не контролировали процесс. А потом у чиновников появилось это отношение, и они запретили стройку, а мы остались ни с чем. Если бы Царьков вернул нам деньги, мы бы все сказали: пусть идет на свободу.

Дольщики не знают, как вернуть свои деньги Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дольщики не знают, как вернуть свои деньгиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Была большая реклама, поэтому мы были уверены, что отдаем деньги в надежные руки. Это же не туалет построить, а дом, значит, все разрешения изначально были у фирмы. Царьков обещал золотые горы, детьми клялся… В итоге благодаря своим требованиям, настойчивости, я добилась, что он мне помог построить квартиру в другом доме, но еще 7,5 тыс. долларов остался мне должен, - рассказывает потерпевшая Валентина Кравцова. - Пусть его посадят надолго!

- Если его посадят, как он тебе деньги отдаст? - возмущаются другие потерпевшие. Среди них мнения разделились. Многие хотят, чтобы бизнесмена выпустили на свободу и дали ему возможность выплачивать дольщикам долги. - Он уже половину успел отдать, и если бы его не посадили, уже бы все выплатил.

- А мне ни копейки не отдал! - вступает в разговор потерпевшая Зоя Новикова. - Должен мне 35 тыс. долларов. И моя дочь, мать-одиночка, осталась без квартиры.

Приговор пока не вступил в законную силу и очевидно, что бизнесмен будет его обжаловать в областном суде.

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