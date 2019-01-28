В Столбцах волк напал на людей: «Она вся была покусанная - голова, спина, руки...»

Жители деревни Слобода Столбцовского района до сих пор с волнением в голосе рассказывают о встрече с хищником. Вечером 26 января недалеко от железнодорожной станции на людей напал бешеный волк.

- Жена возвращалась с работы в Минске, вышла из электрички, шла домой, - рассказывает Василий Васильевич. - Это было около половины десятого вечера. Шла не одна, с соседом, но он оказался впереди. Волк, наверное, выбежал из леса. Сначала напал на соседа, укусил за руку. Потом бросился на супругу мою. Она вся была покусанная - голова, спина, руки, шея, вся в крови. Я сам охотник, многое повидал, но до сих пор мурашки по телу бегают. Пальто было разорвано полностью, вещи все разлетелись. Она сознание не теряла - кричала, людей звала. Конечно, сразу вызвали «скорую».

52-летняя женщина сейчас в больнице в Столбцах, как и ее сосед, 34-летний Дмитрий. Мужчина смог отбиться от волка и добежать домой.

- Да это все случилось в 50 метрах от нашего дома, и фонари у нас горят! - эмоционально рассказывает мама мужчины. - Он прибежал, рука вся в крови, кричит: там еще Люда идет! Мой муж взял вилы и побежал навстречу волку, ударил его в шею. А там уже и другие соседи прибежали - волк сбежал в лес. Теперь страшно и на улицу выходить, хотя у нас никогда такого не было, чтобы волки из леса приходили.

Позже волк напал еще на двух человек - уже в Столбцах, сейчас они тоже в больнице. Об этом сообщили в милицию. Сотрудники РОВД стали искать агрессивное животное. Как оказалось, волк прятаться не спешил и опять вышел к людям. Еще один звонок в милицию поступил с улицы 17-го сентября в Столбцах - мужчина, который там живет, сообщил, что животное бросается на его автомобиль.

Туда выехал наряд Департамента охраны и экипаж ГАИ. Чтобы обезвредить животное, милиционер-кинолог группы задержания использовал табельное оружие. Волка ранили в лапу - он убежал сначала в направлении поля, а потом в лес.

- Там милицейскими нарядами животное было блокировано, а прибывшими членами БООР - обезврежено, - рассказали в УВД.

В Столбцовском районном центре гигиены и эпидемиологии нам рассказали, что волк был бешеным. В Столбцах и деревне Слобода ввели карантин - домашних котов и собак уже прививают от бешенства, перевозить животных в другие районы временно запретили.

КОМПЕТЕНТНО

«Отстрел волков не решит проблему с бешенством»

Специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук говорит, что у волка есть врожденный страх человека. Поэтому, если он сам выходит к людям, пытается напасть, скорее всего, он болен бешенством.

- Вирус влияет в том числе на его поведение, и задача волка в этот момент - вступить в контакт с как можно большим количеством людей и других животных. При этом волки болеют бешенством гораздо реже, чем собаки и лисы. Так, в 2017 году лечение против бешенства получили 10 человек, которые контактировали с волком, и 13 156 - после контакта с бешеными собаками. Мы опасаемся, чтобы этот случай в Столбцах не подстегнул активизацию преследования волков, отстрел здоровых особей - это никак не решит проблему с бешенством, - уверен собеседник.

По словам специалиста, при встрече с диким животным, которое бросается на автомобили, нападает на других животных или человека, по возможности нужно избегать с ним контакта.

- Если контакт все же произошел, на кожу попала слюна животного - обязательно обращайтесь к медикам, потому что возможен риск заражения бешенством. Если его не лечить, возможен даже смертельный исход.