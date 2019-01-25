Выходные в Минске 26 и 27 января: ледовые скульптуры и волшебные фонари

В эти дни команды профессиональных скульпторов и студенты творческих вузов в Ботаническом саду создают снежные и ледовые скульптуры. 26 января в 14.30 все будет готово и состоится открытие фестиваля-конкурса «Мир кристаллов в Ботаническом саду». Будет и концерт группы «Без билета», и розыгрыши призов, в том числе от «Комсомолки». А вечером в 18.30 - музыкальное пиротехническое шоу. Ледовыми скульптурами можно до 3 февраля любоваться и вечерами, они подсвечиваются. В выходные кассы центрального входа работают до 18.30, в будние - до 18.00. Билеты: 5 - 10 руб., бесплатно для инвалидов всех групп и детей-сирот.

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Зимнее соревнование по фотографированию птиц готовится провести 26 января общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». К участию приглашают не только профессионалов, но и всех желающих. Фотографировать птиц, а в Беларуси зимует 131 вид пернатых, можно в одиночестве или вдвоем, а чтобы победить в чемпионате, нужно за пять часов - с 10.00 до 15.00 - наснимать как можно больше разных видов птиц, а еще лучше - распознать их. Зарегистрироваться надо до вечера 25 января. Участие бесплатное. Все подробности на сайте ptushki.org

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25 января в Минск возвращается обновленная интерактивная выставка для всей семьи Future live. Теперь потрогать экспонаты руками, побросаться подушками в НЛО, разрисовывать необычных животных огромными карандашами в человеческий рост можно в ТРЦ ТРЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9). Забронируйте не менее 2 - 3 часов - раньше вывести детей просто не получится. Собирайте большую команду - и тогда групповой билет в выходной обойдется в 10 руб., а в будний - 8 руб.

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Парк волшебных фонарей и ледовые скульптуры ищите в парке Dreamland, что по ул. Орловской, 80. Каждый день с 18.00 открыта эта выставка световых инсталляций из 50 километров гирлянд и ледяных скульптур, созданная мастерами своего дела. Здесь более 30 композиций, в том числе музыкальные, 10-метровый водопад, аллея сердец. Что касается ледовых скульптур, то среди них выделяется большой мамонт, а также герои полюбившегося многим мультфильма «Ледниковый период». Билеты: 5 - 10 руб., дети до трех лет бесплатно.

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Бесплатно можно сходить на открывающуюся 25 января в 18.45 в культурном пространстве Ok16 фотовыставку «Не заступай за поля». Здесь каждая фотография - это фиксация заступа разного рода: глупого, ироничного, смелого, изобретательного и прочее и прочее. Большое количество фотографий было сделано в Минске, некоторые в Могилеве и Мяделе. Автор - Александр Адамов. Выставка будет открыта до 8 февраля ежедневно с 12.00 до 22.00.

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В ночь с 25 на 26 января в кинотеатре «Москва» пройдет первая в этом году Ночь кино. Собирайте большую и дружную компанию и проведите День студента в кино и посмотрите три новые ленты - «Стекло», «Зеленая книга» и «Море соблазна». Начало в пятницу в 23.45, окончание - в субботу в 5.30. Билет: 15 руб.