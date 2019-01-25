2019-01-25T12:54:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Планы правительства: в 2019 году белорусы в среднем будут жить до 75 лет

Мужская жизнь, увы, по-прежнему на 10 лет короче женской.
Таисия САВИНА
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Сельские жители обоих полов, по статистике, живут меньше городских.Сельские жители обоих полов, по статистике, живут меньше городских.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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22 января года вышло постановление Совмина, где специалисты привели цифру ожидаемой продолжительности жизни белорусов в 2019 году. Сейчас она составляет 75 лет.

Судя по данным Белстата, эта цифра растет с каждым годом. Например, в 2002-м ожидаемая продолжительность жизни в среднем составляла 68 лет, в 2015-м - уже 73,9 года, в 2016-м - 74,1 года, а в 2017-м - 74,4 года. Эти цифры показывают, сколько при текущих условиях жизни может прожить в Беларуси новорожденный.

За прошлый год данных пока нет, но, по плану правительства на 2018 год, это было 74,6 года. То есть ожидается, что в этом году мы станем жить еще на 4,8 месяца больше. А с 2017-го продолжительность жизни выросла на 7,2 месяца.

Но самый резкий скачок произошел с 2011 на 2012 год: ожидаемая продолжительность жизни выросла сразу на 1,6 года. При этом между мужчинами и женщинами постоянно сохраняется почти 10-летний разрыв. Специалисты объясняют это тем, что женщины больше следят за здоровьем и меньше пьют. А вот сельские жители обоих полов, по статистике, живут меньше городских.

Альтернативное исследование продолжительности жизни проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Обычно показания ВОЗ немного ниже нашей статистики. По их данным, в 2016 году белорусские женщины в среднем жили 78 лет, мужчины - 66 лет, в целом - 72 года, что на два года меньше, чем в результате посчитали белорусские специалисты. В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни женщин оставалась такой же, а у мужчины выросла на полгода - до 66,5 года.

ООН отмечает, что продолжительность жизни растет во всем мире. Если в начале 1950-х годов людей, проживших более 70 лет, было около 1% от общей численности населения мира, то в начале 2000-х их стало больше 50%! Рекордсмены по уровню жизни обычно японцы, а меньше всего живут люди в бедных частях Африки.

КСТАТИ

В этом же документе рассчитаны и другие интересные показатели. Например, по олимпийским дисциплинам к концу 2019 года Беларусь должна войти в мировой топ-25. В 2017-м Беларусь была еще на 53-м месте в мире, между Румынией и Багамскими островами.

По индексу уровня образования мы планируем войти в топ-30. И даже зарегистрированную безработицу к концу 2019 года планируют опустить до уровня не более 1%.

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