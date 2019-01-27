Развлечения для всей семьм, которые могут стать постоянными

Каждый год в конце января празднуется Всемирный день без интернета. Мы предлагаем растянуть этот праздник, чтобы почаще не виртуально, а реально «в живую» общаться с друзьями и близкими, дарить и получать положительные эмоции. Вот парочка вариантов, где можно «зависнуть» лучше, чем в интернете!

Батутные арены FLASH PARK: выходные, дни рождения и ЗОЖ

Идеальное место для любителей нестандартного активного отдыха всех возрастов - батутный центр FLASH PARK. Его выбирают не только за батуты, но и за целый комплекс развлечений на разные вкусы. А именно: крутой ниндзя-парк, от которого дети в восторге, два скалодрома для маленьких и больших посетителей, поролоновая яма, зоны отдыха с настольным футболом и аэрохоккеем. Безопасности батутные арены FLASH PARK уделяют максимум внимания: cтраховочные сетки и постоянное внимание опытных и внимательных инструкторов.

Батутная арена - прекрасное место для проведения дней рождения для всех, кому от 2 до 45 лет. Ведь согласитесь: посиделки за столом мало кто вспомнит, а вот прыжки умелые и не очень, свои, родных и друзей, - это останется в памяти на долгие годы! Нестандартный день рождения - это два часа счастья и веселья на батутах, по желанию - увлекательная часовая программа с тренером и место для отдыха и вкусного перекуса. Дресс-код соответствующий: спортивная форма. Команда FLASH PARK к каждому празднику подходит индивидуально с вниманием и креативностью. Для семей, которые решили именно здесь организовать незабываемый детский праздник, - анимационные программы с супергероями, ниндзя-квест с разными уровнями сложности. А все подвиги запечатлеет креативный фотограф.

И если раньше работала только одна батутная арена в ТРЦ Arena City, то с декабря минувшего года еще в одном крупном торговом центре DiaMond City, что в Малиновке по ул.Громова, открылся новый и самый большой в Беларуси Flash Park, где есть 31 батут, 2 скалодрома, ниндзя-парк, а для самых маленьких есть отдельная зона с лабиринтом и детскими горками, бассейн с шариками и горка-вулкан.

Еще одно направление, которое стало популярным в последнее время, - фитнес на батутах для взрослых, акробатика для детей и взрослых и возможность выбора индивидуальных тренировок. Это нескучный и очень эффективный ЗОЖ для поддержания организма в тонусе!

Внимание, акция!

30% скидка на свободные прыжки по промокоду «Комсомолка» при посещении любой батутной арены FLASH PARK 31 января, в наш День без гаджетов!

Приходите в FLASH PARK в Минске:

ТРЦ Arena City, 2-й этаж (пр. Победителей, 84, +375-29-66-77-841),

ТРЦ DiaMond City, 3-й этаж (пересечение МКАД и ул. Громова, +375-29-73-33-055).

Хорошее транспортное сообщение и наличие собственных парковок - большой плюс.

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Три главные и шесть приятных причин прийти в развлекательный центр «Лимпопо»

Самое счастливое время - это часы, которые мы проводим с тем, кого любим. Именно тогда мы дарим родным, особенно нашим детям, свое внимание, вместе играем и узнаем много нового. Одно из мест, куда стоит прийти, чтобы провести свободное время с семьей и друзьями активно, позитивно и, главное, полезно - развлекательный центр «Лимпопо», что находится в районе рынка «Западный».

В «Лимпопо» вас ждет большой трехуровневый лабиринт с батутом, пневмопушками, шариковым бассейном, скалолазной стенкой и множеством других элементов, которые так нравятся детям. А для самых маленьких гостей, которые только начинают знакомиться с миром, в «Лимпопо» более 20 стендов, направленных на развитие моторики, чувства осязания, воображения, двигательной активности и даже аналитических способностей.

Когда наскучит лабиринт, можно поиграть в автоматы. Их на территории центра более 50 единиц. Разнообразные гонки, стрелялки, аэрохоккей, баскетбол и др. В общем, есть шанс проявить свою силу, ловкость, внимательность, быстроту реакции - и даже получить за это вознаграждение в виде билетиков, которые можно обменять на призы.

А если у вас намечается семейное торжество, то в «Лимпопо» можно организовать праздник с учетом интересов гостей любого возраста. Для детей это веселая анимационная программа с любым персонажем на выбор, поздравление ростовой куклы (жираф, бегемот, тигренок или робот-трансформер) с мини-диско и мыльными пузырями; для взрослых - возможность пообщаться за праздничным столом, поиграть в бильярд, лазертаг, игровые автоматы и даже окунуться в виртуальную реальность. Меню кафе «Лимпопо» подойдет и взрослым и детям. Вам не о чем беспокоиться!

В итоге в одном месте - в «Лимпопо» - вас ждет:

- трехуровневый лабиринт с батутом, пушками, шариковым бассейном, скалолазной стенкой, большой развивающей зоной для самых маленьких;

- более 50 детских игровых автоматов;

- кафе на 120 посадочных мест

- разнообразные анимационные программы для детей и тинейджеров от 3 до 16 лет;

- самая большая в городе лазертаг-арена, рассчитанная для одновременной игры до 30 человек

- бильярд для взрослых (бильярдный клуб «ТОП»).

Где найти развлекательный центр «Лимпопо»? Расположен он во Фрунзенском районе по адресу: ул. Бурдейного, 6 в (ст. м. «Кунцевщина»).

Телефоны: +375 (17) 254-69-79, +375 (44) 754-69-79

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F1 Fitness - американские тренажеры и бокс, в том числе для девушек

Фитнес-клуб в самом центре Минска F1 Fitness - уже стал настоящим вторым домом для многих минчан. Сюда приходят и ставят «на паузу» ежедневые заботы и сложные моменты, связанные с работой. Здесь разгружают голову и разумно нагружают мышцы, а также следуют негласному правилу, что хорошие люди должны быть в хорошей форме, а приведение себя в порядок должно быть не только эффективным, но нескучным и разнообразным. Для этого в фитнес-клубе есть все: современное новое американское оборудование, уникальная партнерская программа и профессиональный тренерский состав, который всегда подскажет и поможет.

Путь к здоровью, красоте и позитивному настрою ведет либо через тренажерный зал, либо через зал бокса. Это уже как кому нравится. На занятиях боксом хочется остановиться чуть подробнее. В последние годы во всем мире бойцовские клубы стали не менее популярны, чем студии йоги, фитнес или бассейн. На занятия фитнес-боксом в клуб F1 Fitness приходят и девушки. Они если и уступают мужчинам, то только в силе удара, а вот в точности, тактике им нет равных. Фитнес-бокс - это серьезная нагрузка и суперсжигатель лишних кило, а еще прекрасный антистресс в перчатках.

В фитнес-клуб F1 Fitness можно прийти одному и чувствовать себя комфортно, в своей тарелке. Можно посещать занятия с друзьями и начать тренировки в ММА (смешанные боевые искусства) на пару - это стимулирует к регулярным занятиям. Отметим, что тренируют действующие чемпионы Европы и сам национальный тренер РБ по боксу. Есть возможность приходить всей семьей, потому что в F1 Fitness есть занятия для детей 5 - 7 лет, а также 8 - 13, которые развивают ловкость, быстроту, координацию - прекрасная замена сидению на диване с гаджетами.

Приходите сами. Приходите с друзьями. Приходите всей семьей. Занимайтесь сами, с тренером или в группе. Пробуйте и ищите для себя оптимальный вариант.

Фитнес-клуб F1 Fitness расположен в минском Дворце спорта (проспект Победителей, 4).

Время работы: пн - пт 7.00 - 23.00, сб - вс 8.00 - 22.00.

Телефоны:

+375 17 2269276

+375 29 7462462 (MTS)

+375 44 7462421 (Velcom)