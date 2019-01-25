КП Беларусь
Певица Руся родила дочку Аю
Участница проекта Shuma, участвовавшая в прошлом году в нацотборе на «Евровидение», стала мамой.
У певицы Руси это первенец. Фото: личный архив
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О счастливой новости рассказал в соцсетях ее гражданский муж Александр Богданов, которого знают как диджея и музыкального продюсера Папу Бо.
«Сегодня (25.01.19) свет увидела наша с дочь - Шукюрова Ая Александровна.
Уверен, что этот человек изменит не только нашу жизнь, но и жизни многих из вас», - написал он и добавил, что по этому случаю сводит сейчас для новорожденной колыбельный микс.
Заметим от себя, что Руся не только вокалистка этно-группы Shuma, но и «голос» Белорусской железной дороги: вы можете слышать сообщения, записанные ее голосом на железнодорожных вокзалах Минска, Бреста и Гродно.