2019-01-25T13:01:42+03:00
Спорт
КП Беларусь

Роман Василюк завершил карьеру футболиста

Легендарный форвард надолго останется лучшим бомбардиром чемпионатов Беларуси
Владимир КРИУЛИН
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Роман Василюк - легенда для брестского "Динамо" и белорусского футбола. Фото: dynamo-brest.byРоман Василюк - легенда для брестского "Динамо" и белорусского футбола. Фото: dynamo-brest.by
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Роман Василюк в 40 лет решил завершить карьеру, об этом сообщает сейчас брестского «Динамо». Коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в родном клубе «Динамо-Брест». Всего в составе брестчан Василюк провел 240 матчей и забил 96 голов. Результат, который еще не скоро будет превзойден. Статистика Романа Василюка на высшем уровне: 595 матчей, 258 голов, 8 трофеев (3 в составе «Динамо-Брест»).

Роман Василюк забил мяч на матче, которым открыли обновленный стадион "Динамо". Фото: dynamo-brest.by

Роман Василюк забил мяч на матче, которым открыли обновленный стадион "Динамо". Фото: dynamo-brest.by

В разное время Василюк играл за мозырьскую «Славии», московский «Спартака», минское «Динамо», тель-авивский «Хапоэля», «Гомель», «Минск», БАТЭ, гродненский «Немана». В составе сборной Беларуси провел 24 матча, забил 10 голов и стал одним из немногих, кому удавалось забить 4 мяча в одном отборочном матче к чемпионату Европы.

За это время он дважды становился чемпионом Беларуси (2000, 2012), чемпионом России (2001), серебряным призёром чемпионата Беларуси (2007), бронзовым призёром чемпионата России (2002), обладатель Кубка Беларуси (1999/2000, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018), обладатель Суперкубка Беларуси (2018). В 2000 и 2007 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

Роман Василюк любимец брестских болельщиков. Фото: dynamo-brest.by

Роман Василюк любимец брестских болельщиков. Фото: dynamo-brest.by

Роман Василюк продолжит работать в структуре клуба и станет скатом: займется поиском игроков для основного состава и клубной академии.

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