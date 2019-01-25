2019-01-25T14:18:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Ядвига Поплавская: Саша сам нуждался в помощи, но не переставал помогать другим

28 января будет два года, как с нами нет народного артиста Беларуси Александра Тихановича
Эвика ОТТО
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Второй год подряд накануне дня памяти Александра Тихановича продюсерский центр организует благотворительную акцию «Любовь в подарок».Второй год подряд накануне дня памяти Александра Тихановича продюсерский центр организует благотворительную акцию «Любовь в подарок».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Накануне дня памяти в Минске пройдет благотворительная акция «Любовь в подарок».

- Сам неоднократно нуждаясь в помощи, Саша не переставал помогать другим людям, - рассказывает «Комсомолке» певица Ядвига Поплавская. - Несмотря на свое проблемы со здоровьем, он был полон творческих идей. В этом весь Тиханович! Наш продюсерский центр всегда уделял особое внимание благотворительным мероприятиям. Поэтому второй год подряд накануне дня памяти Саши наш продюсерский центр организует благотворительную акцию «Любовь в подарок».

В этом году 27 января с 12 до 16 часов в ТЦ «Е-сити» (ул. Денисовская, 8) продюсерский центр Александра Тихановича поддержит благотворительный проект «Помощь бездомным». Каждый желающий сможет помочь: например, купить продукты, средства гигиены - все собранное в этот день будет передано социальной столовой Минска на улице Матусевича.

- К сожалению, бездомный у многих ассоциируется с человеком асоциальным, пьющим. И зачастую можно услышать: «А зачем я буду пьяницам помогать?..» Но многие из этих бездомных попали в тяжелые жизненные обстоятельства, оказались без поддержки, а иногда и попросту без здоровья и документов. От этого не застрахован никто из нас. Как важно, чтобы в такие моменты кто-то оказался рядом и дал возможность понять, что нельзя терять веру в себя, в людей, а самое главное - в Бога, - говорит народная артистка Беларуси.

Прошло два года с того дня, как не стало Александра Григорьевича. Фото: личный архив

Прошло два года с того дня, как не стало Александра Григорьевича. Фото: личный архив

- Александр Григорьевич брал на себя все дела продюсерского центра. Чем сейчас занимается центр?

- Саша всегда активно занимался организационными вопросами, а на мне лежала вся творческая работа, касающаяся репертуарной стороны как телепроектов, так и наших собственных концертных программ. Сегодня, как и раньше, благодаря нашей дружной и профессиональной команде мы продолжаем работать, создавать, творить. В нашем центре работает студия звукозаписи, на которой были созданы многие прекрасные песни не одного поколения артистов. Год назад при нашем центре открылась вокальная детская школа «Белый парус». Просто чудные детки! Благодаря нашим педагогам они часто выступают на самых разных концертах, набираются опыта. Продолжаю и концертную деятельность по нашим с Сашей маршрутам. Вот совсем недавно вернулась из далекого Якутска, а впереди - встречи с белорусскими зрителями в программе «Эхо любви», которую мы вместе с Настей с радостью подарим нашим поклонникам.

- Ядвига Константиновна, прошло два года с того дня, как не стало Александра Григорьевича. Вы свыклись с этой потерей?

- В моем сердце и мыслях, в моих делах и заботах - словом, в каждом моем дне он всегда остается рядом… В каждом концерте звучат наши песни, а в зале - любимые зрители. Я благодарю всех людей, которые с добротой, любовью, искренностью и вниманием относятся к нашему с Сашей творчеству, к нашей семье и лично ко мне. Ну а главная поддержка - это в первую очередь наша дочь Анастасия, семья и мои друзья.

- Знаете ли вы, что не успели сказать друг другу?

- Многое сделать не успели, что хотели, а слова… О чувствах человека ведь говорят поступки, а мы многое старались делать друг для друга!

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