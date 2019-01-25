Тренер российских фигуристов Максим Траньков: Для меня это самое тяжелое поражение в жизни

К этому успеху французы шли 10 лет, с того времени когда стали в пару в 2009-м. Они уже выигрывали бронзу чемпионата Европы (2017) и мира (2018), но из-за травм пропускали крупные старты или не успевали толком подготовиться. И вот долгожданное золото, в подтрибунном помещении Ванесса и Морган не скрывали эмоции. В комментариях они отмечали, что теперь у них все должно получиться и на других стартах.

Серебро у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В прошлом году они выигрывали золото чемпионата Европы, серебро Олимпиады и чемпионата мира. У них была почти такая же программа, как у французов, но подвело техническое исполнение.

Нынешний тренер пары Максим Траньков взял ответственность на себя.

- Сегодня мы не лучшие. Собственные ошибки не позволили нам повторить успех двух последних чемпионатов. Для меня это самое тяжелое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность. Спасибо за бешеную поддержку и обструкцию, любовь и критику. Все принимаю, мотаю на ус и не сдаюсь... никогда, - написал Траньков в своем Инстаграме.

Третьими стали молодые российские фигуристы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. После короткой программы они шли на четвертом месте, но в итоге обошли итальянскую пару Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе на мизерные 0,14 балла.

- Это чудо, 14 сотых (от четвертого места). Если бы не эти 14 сотых, я бы себе этого не простил. Судьба меня сегодня простила. Дала шикарный урок, напрягла, но в итоге пожалела. Свершилось чудо, - цитирует Козловского «Р-Спорт». - Я так говорю, потому что с ходу выигрывать у устоявшихся спортсменов на дебютном чемпионате Европы немного неприлично. Круто, но неприлично. Иногда спортсмен допускает ошибки, которые он никак не может оценить. На прыжках я ошибся не более двух раз за карьеру. Могу сказать, что сегодня произошла грубейшая случайность. Принято считать, что случайностей не бывает, но, возможно, это был стресс, возможно, сказалось то, что чемпионат Европы проходил вскоре после Нового года. Мы не роботы, а такие же люди.

Парное катание.

1. Ванесса Джеймс - Морган Сипре (Франция) - 225,66

2. Евгения Тарасова - Владимир Морозов (Россия) - 218,82

3. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский (Россия) - 205,28

4. Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе (Италия) - 205,14.

Интересно, что 17-летняя Александра Бойкова ведет видеоблог о литературе. Например, рассказывает о таких произведениях как «Война и мир», «Горе от ума», «Обломов», разбирает стихотворение «Смерть поэта».

- Я тут подумала, почему бы мне не стать блогером? Нет, я не хочу и не считаю нужным снимать свою жизнь и делать всякие там бьюти-обзоры. Я хочу делать что-то полезное, и этим чем-то полезным я считаю книги. Мысль моего блогинга в том, что я буду разбирать различные произведения (скорее всего по школьной литературе, но может быть и не только), давать какие-то комментарии и задавать вам вопросы, – писала Бойкова в своем Инстаграм.