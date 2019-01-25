2019-01-25T14:31:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Льготный метр жилья в 2019 году вырастет до 1020 рублей, а зарплаты - до 1025 рублей

Тем, кто успеет построить квартиру до апреля, метр обойдется дешевле - в 924 рубля.
Таисия САВИНА
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Правда, в 2018 году показатель правительства в размере 718 увеличился в итоге до 919 рублей.Правда, в 2018 году показатель правительства в размере 718 увеличился в итоге до 919 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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22 января правительство Беларуси утвердило стоимость квадратного метра льготного жилья на 2019 год. Итак, с января по март средняя цена квадрата для нуждающихся составит 924 рубля. Жилье, построенное к июню, будет стоить 966 рублей, к сентябрю - 993, а к концу года - уже 1020 рублей.

В постановлении Совмина также говорится, что 90% домов будут энергоэффективными. Этот показатель на 10% больше, чем был запланирован на прошлый год.

Перед строительной отраслью в 2019 году поставили еще одну задачу: многодетные семьи должны стоять в очереди на новое жилье не дольше года. Прийти к этому планируют через два года. В первую очередь жилье будут получать многодетные семьи с детьми-инвалидами и те, где больше четырех детей.

Напомним, министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что в 2019 году в Беларуси стоимость одного льготного метра должна быть не выше среднемесячной зарплаты. Учитывая, что ее показатель запланировал в размере 1025 рублей, мы укладываемся в ориентир.

Но установленные показатели не всегда выдерживают испытание практикой. Например, в 2018 году показатель правительства в размере 718 увеличился в итоге до 919 рублей.

- Правительством доведен показатель в 718 рублей, но выдержать его в Минске на сегодня практически невозможно, - объяснил в сентябре belta.by первый зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго. - И основная причина этого - осложненность территорий. Снос, освоение участка - все это ложится в стоимость квадрата. Соответственно, себестоимость другая, чем при строительстве на свободной территории регионов страны. А в регионах есть жилье в пределах 700 - 800 рублей.

КСТАТИ

В 2018 году для граждан, которые состоят на учете по улучшению жилищных условий, ввели в эксплуатацию 1498,1 тысячи квадратных метров жилья. Это 37,8% от всего жилья, которое построили в 2018 году. А для многодетных семей в 2019-м построят 12 тысяч квартир, что на 70% больше, чем в прошлом.

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