В 55 лет минчанка решила поплавать с хищными акулами

Татьяна Коноплицкая вовсе не считает себя экстремалкой. Она работает руководителем психологической службы одной столичной компании. Но с детства у нее была мечта - погрузиться в океан, кишащий акулами. Видимо, стоилодумать об этом более полувека, чтобы сказать себе: время пришло!

- Все началось с удивительной книги Гарольда Мак-Кормика «Тени в море», которую подарил мне отец еще в детстве, - вспоминает Татьяна. - А когда исполнилось 50 лет, уже мой сын подарил книгу, которая называется «Возраст счастья» Владимира Яковлева. Она про людей, которые уже в зрелом возрасте реализуют то, что не сделали в детстве. Кто-то с парашютом прыгает, кто-то рисует или начинает танцевать. А я обожаю путешествовать. В прошлом году мы с мужем летали в Мексику, потому что я люблю фильмы Тарантино и Роберта Родригеса, у которого снимается замечательный актер Дэнни Трехо. Я захотела увидеть Мексику своими глазами. И вот там впервые нам предложили поплавать с акулами. Но муж Евгений отшутился, мол,он хочет вернуться домой.

В Гансбае плавание с акулами стало уже своего рода бизнесом - акул там и правда очень много. Фото: личный архив

Я не дайвер, да и плаваю не то чтобы очень хорошо. Но идея не отпускала - дома я часами просматривалавидео с акулами, изучала психологию поведения этих хищников. Аквалангисты погружаются в воду в специальных клетках, но акулы иногда пытаются напасть, даже несмотря на стальные прутья.Я думала, что для меня может стать проблемой забраться в воде в клетку, она ведь достаточно узкая, около 70 см - а вдруг я прыгну мимо нее! Даже специально пошла в бассейн, чтобы потренироваться спрыгивать с бортика.

- Дети не пытались вас остановить?

- У меня их двое, они взрослые. Наоборот, они поддерживали. Накануне у меня как раз родилась внучка, и я решила отметить это событие погружением с акулами. Предложила мужу, и на этот раз он меня поддержал. Мы решили отправиться в ЮАР. Правда, эта страна достаточно часто отказывает туристам в визе без объяснения причин. Нам советовали не покупать билеты заранее - но чем ближе путешествие, тем они становятся дороже. Мы решили купить, но застраховаться от невылета. В итоге разовую визу нам дали, стоила она недорого - $40, но всего на 10 дней, а поездка была на 9 дней. Зная, что в ЮАР достаточно высокий уровень преступности, мы решили еще и застраховаться на 100 тысяч евро для занятий экстремальным видом отдыха. Летели из Москвы в Стамбул, а оттуда с пересадкой в Кейптаун. Перелет долгий,12 часов,но перенесли его достаточно неплохо. Когда сошли на землю, я спросила у мужа:«Ну что, чувствуешь, что мы вниз головой (мы же пересекли экватор и находились в Южном полушарии)? Нет! И я нет», - мы рассмеялись. Природа чем-то напомнила нам Испанию, так что ощущения, что находимся на другом конце земли, не было.

С местными красотками. Фото: личный архив

Нас встретила гид Инна Котова, которая, как выяснилось, родом из Витебска, но живет в ЮАР с мужем и дочерью. Она призналась, что мы у нее первые белорусские туристы за все 15 лет жизни в Кейптауне. Передвигалисьв основном на автомобиле, потому что, как нас предупредили, ходить пешком туристам небезопасно. Мы жили в самом центре Кейптауна, но до набережной Альфреда и Виктории, которая всего в 5 минутах ходьбы от отеля, все же ездили на шаттле. Средний класс там живет на огороженных территориях, которые охраняются. А сомнительные элементы собираются в сквотах - захваченных самовольно заброшенных зданиях и к вечеру выходят в город «встречать туристов».

Татьяна и муж Евгений предложили сфотографироваться местной шпане. Те удивились - но с удовольствием согласились. Фото: личный архив

- Насколько я помню карту, Кейптаун находится в самом низу Африки…

- Да, и рядом Мыс Доброй Надежды, куда мы съездили.Стоишь и чувствуешь себя на самом краю мира, до Антарктиды всего 3900 км. Я взяла с мыса килограммовый камень,даже не мыла его. Есть у меня такая традиция - привозить камни из разных стран мира. Уже целая коллекция в Минске на подоконнике… Видели пингвинов, которые в это время года сильно линяют. Нам сказали, что не стоит их трогать, несмотря на милоту. Один турист наклонился, чтобы погладить пингвина, а тот его клюнул и отхватилчасть переносицы…

Пингвины, при всей их очаровательности, могут быть агрессивны. Так что близко лучше не приближаться. Фото: личный архив

- Давайте лучше про акул.

- Погружение должно было состояться в бухте у городка Гансбай, куда мы отправились еще затемно. Ее часто показывают в фильмах, потому что акул там в самом деле много. Наместе провели инструктаж, но я не очень хорошо знаю английский. Когда просила перевести мужа, он был краток: «Сказали, чтобы ты не высовывалаиз клетки руки и ноги» (смеется.-Авт.).Затем подписали бумагу, где говорилось: все худшее, что может произойти, будет исключительно из-за нарушения нашей инструкции.На всякий случай нас просили оставить телефон кого-то из близких. И мы на катере отправились в открытый океан, плыли минут 40. Как нам объяснили, чтобы не подкармливать акул у берега. Спустили клетку, вылили в воду «суп» из тунца, который служил приманкой для акул. Я первой полезла в клетку. Кстати, прыгать в нее не пришлось, зря я в Минске тренировалась (смеется.-Авт.). Вода была холодной, всего 15 градусов, так что нас предупредили: поначалу может случиться дезориентация в пространстве. Как психолог, я знаю, что нужно делать, чтобы не волноваться и не сбивалось дыхание. После того как я погрузилась в воду, гидрокостюм начал наполняться водой - и я вдруг почувствовала, что ноги сами поднимаются за пределы клетки. К счастью, мне подсказали, что внизу есть специальные скобы, за которые можно зацепиться. Клетка очень небольшая, так что акулы плавали прямо у меня перед глазами. Одна потыкалась носом, попробовала, сможет ли раздвинуть прутья. Ну а потом хищники начали гоняться за тунцом как огромные торпеды. Самая большая акула была 3,5 метра - не супербольшая, но адреналин зашкаливал. Она с шумом проплывала мимо и иногда ударялась о прутья клетки. В клетке под водой можно находиться до 20 минут- но этого вполне хватает для остроты ощущений. Правда, в нашей группе были четверо французов лет под 70 лет, и они вели себя настолько спокойно, будто плавают с акулами каждый день. К счастью, нападений на клетку, которые я видела в интернете, во время нашего погружения не было.

Татьяна говорит, что плавает она не супер - но уж очень хотелось на настоящих акул посмотреть. Фото: личный архив

- А не было мыслей: о боже, что я тут делаю!

- Нет, конечно. Мне понравилось.Но, если честно, гораздо опасней оказалось позже, на сафари. Мы поехали в открытом джипе искать львов по зарослям. Сопровождающая нас местная сказала: если выскочит лев, не дергайтесь и не кричите, потому что он может на вас напасть, ведите себяспокойно. Кажется, я впервые в жизни обрадовалась, что сижу не с краю, а посредине, между мужем и другим туристом (смеется.-Авт.).Мы в самом деле вскоре увидели молодого льва, который грыз ногу антилопы. Было не по себе от мысли, что где-то совсем рядом находятся и его родители…

С слоном. Фото: личный архив

- Пытаюсь понять, как в вас удивительно сочетаются рационализм и страсть к приключениям.

- Я для себя давно вывела формулу успеха: план и драйв. Очень люблю, чтобы жизнь была насыщенной и интересной, люблю открывать мир, но при этом хочу контролировать ситуацию.

- Какие сувениры привезли?

- Можно было купить африканские маски, но нам не советовали брать ритуальные, только сувенирные. Я привезла шкуру антилопы за $15, расписные страусиные яйца до $20. Туристы везли различные фигурки животных, магнитики. А еще я взяла из Минска белорусские носки с вышитыми акулами. Подарила их команде на корабле, они были очень рады.

На таком джипе Татьяна отправилась в сафари. Фото: личный архив

- Сколько стоило ваше путешествие?

- Если говорить конкретно о погружении: индивидуальный тур стоит $600 с человека, с группой - $220. Мы поехали с группой уже хотя бы потому, что вместе как-то спокойней. Что касается суммы за все путешествие - я бы не хотела ее называть. Скажем так, оно обошлось нам даже дороже, чем Мексика, потому что тур из Минска разрабатывался индивидуально.